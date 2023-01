O Le Monumental Palace, único hotel na Península Ibérica da cadeia francesa Maison Albar Hotels (MAH), propriedade do fundo de investimento Centaurus, recebe a terceira etapa da iniciativa #TousEn100ble, entre 23 e 26 de janeiro.

O desafio teve início em Paris a 9 de janeiro, tendo como ponto de partida o Maison Albar Hotels – Le Vendôme, num percurso que incluiu todos os endereços parisienses do grupo (cerca de 20), bem como os monumentos mais emblemáticos.

A cada semana, equipas de dez colaboradores, mais duas pessoas externas ao grupo (cliente, parceiro ou aluno) sairão para correr, de segunda-feira ao meio-dia até o meio-dia de quinta-feira. São quatro dias seguidos, para chegar a um total de 170 km, de forma revezada, sendo que cada participante contribui para o contador coletivo. O desafio está aberto a todos, seja curta ou longa a distância a percorrer por cada um. A ação terá a duração de cem dias (ou 25 semanas), decorre de janeiro a dezembro de 2023, para um total de 4 250 km, o equivalente a 100 maratonas.

“A ideia deste projeto passa por apoiar a indústria hoteleira da Costa do Marfim, e fortalecer os ativos turísticos daquele país. Para esse efeito, o Grupo Centaurus vai criar uma escola de hotelaria e hospitalidade, para receber e formar os jovens marfinenses no contexto da indústria de hospitalidade, permitindo assim que a Costa do Marfim consiga dar resposta às crescentes necessidades de mão-de-obra neste setor. Além disso, o Grupo Centaurus está atualmente a construir dois hotéis Maison Albar em Abidjan, o Maison Albar - Le Plateau e o Maison Albar - Le Jardin d'Eden. Nesse sentido, cada quilómetro percorrido na #TousEn100ble vai angariar 1 euro para a construção da escola”, lemos em comunicado de imprensa.

Todos os colaboradores do Grupo Centaurus (tanto na sede como nos hotéis) estão mobilizados e participarão sucessivamente ao longo de 2023. A fim de dar a todos a oportunidade de participar no desafio, o Grupo Centaurus também abriu a participação a pessoas de fora. O desafio será relatado diariamente na página dedicada ao evento, bem como na página do Instagram @GroupeCentaurus e através do #TousEn100ble.