Baseado numa adaptação para televisão da obra homónima do escritor Eça de Queirós, “O Crime do Padre Amaro” intitula também uma rota literário e patrimonial na cidade de Leiria. Desta forma, o município leiriense reativou a Rota do Crime do Padre Amaro, aos domingos, de 29 de janeiro a 26 de fevereiro, às 11h00.

O percurso com a duração de 1h30 tem como ponto de partida a Praça Rodrigues Lobo, e é acompanhado por um ator vestido à época. A rota conta com seis pontos de paragem na zona histórica de Leiria, como a Torre Sineira, a Igreja da Misericórdia ou o Largo da Sé.

As inscrições são feitas através do link https://bit.ly/3ksauv7 e estão limitadas a 30 de participantes, estando toda a informação disponível no site Visite Leiria.

Para Gonçalo Lopes, Presidente da CM de Leiria, “esta é uma excelente oportunidade para visitar Leiria e descobrir alguns recantos da cidade, ao mesmo tempo que pode percorrer os mesmos passos dos personagens desta obra de um dos maiores vultos da literatura nacional”.