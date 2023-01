Nas águas do Zêzere, a casa que flutua convida a dias de descanso e harmonia

A casa que flutua é um projeto surge “pela importância que o rio Zêzere sempre teve na minha vida. Desde pequeno que venho para aqui pescar. Foi onde criei algumas das memórias mais felizes da minha vida e sempre tive aquele bichinho de fazer alguma coisa que permitisse que todos aqueles que por aqui passam possam experienciar tudo o que a Natureza e a aldeia tem para oferecer”, conta Pedro Castanheira, um dos rostos da iniciativa.

“Queria que este projeto fosse algo que respeitasse a paisagem natural da aldeia e que, em simultâneo, cuidasse do nosso planeta. O Floating Álvaro foi desenhado com materiais de baixo impacto ambiental, utiliza tecnologia que reduz a pegada ecológica, conta com uma estação de tratamento de águas residuais por lamas ativadas e a embarcação é, ainda alimentada por energias renováveis”, conta.

Este é um espaço que serve diferentes propósitos: um recanto romântico, uma casa no meio da natureza para passar dias em família ou uma escapadinha com amigos. Atracado na marina de Álvaro, os meandros do rio Zêzere convidam todos os visitantes a fazer um passeio de barco numa extensão de 30 km em águas calmas e relaxantes. Em determinadas alturas do ano podem observar-se ruínas de casas que ficaram submersas pela construção da barragem trazendo ainda mais magia a esta Aldeia de Xisto sem sair de casa. A valência conta com “aquecimento a pellets que traz a comodidade necessária para um ambiente de verdadeiro conforto”, reforça Pedro Castanheira.

O Floating Álvaro tem capacidade até seis pessoas, por 130 euros a noite, cozinha equipada, casa de banho e ainda um espaço exterior para passar algumas horas a pescar, a ler ou a relaxar. A estada pode ser conjugada com um passeio de uma hora pelo rio, por 60 euros/hora e tem capacidade para 12 pessoas. Para os que pretendem apenas fazer um passeio de barco podem contratar este serviço.

Álvaro faz parte da Rede das Aldeias do Xisto da qual fazem parte 27 localidades que se situam na região Centro. Álvaro é também conhecida como uma das “aldeias brancas”, uma vez que a maioria das suas construções são feitas em xisto, mas que com a sua evolução histórica estejam pintadas de branco.