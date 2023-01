Exposições da Fundação Eugénio de Almeida em itinerância pelo distrito de Évora

A Fundação Eugénio de Almeida assinala, em 2023, os seus 60 anos. Este é também o ano em que o seu Centro de Arte e Cultura, instalado no antigo Palácio da Inquisição, em Évora, comemora uma década de atividade. Para celebrar estas duas efemérides institucionais, a Fundação oferece, em 2023, uma programação especial. Destaca-se, neste contexto, a itinerância das exposições “Santuários”, de Renée Gagnon, e “Saudades dos Cartuxos”, produzidas e exibidas no Centro de Arte e Cultura.

A mostra que percorrerá, nos próximos meses, diversos concelhos do distrito de Évora, inicia a sua itinerância no município de Reguengos de Monsaraz com a exposição “Saudades dos Cartuxos”. Para visitar até 27 de fevereiro, na Biblioteca Pública de Reguengos de Monsaraz, de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, com entrada livre.

Cartuxos. créditos: Eduardo Gageiro

A exposição “Santuários”, com curadoria de Manuel Costa Cabral, apresenta uma série de fotografias de grande formato representando antas megalíticas que pontuam há milénios as paisagens da Europa, e que a artista Renée Gagnon percorreu e fotografou, designadamente no Alentejo.

A exposição “Saudades dos Cartuxos” recorda, através da fotografia, a presença da comunidade cartusiana no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, em Évora, desde os anos 60 até aos nossos dias; uma presença que, por vontade expressa do seu Instituidor, Vasco Maria Eugénio de Almeida, a Fundação sempre assegurou até à partida dos monges, em 2019, zelando pela manutenção da Cartuxa enquanto tesouro espiritual, histórico, arquitetónico e artístico único em Portugal. Este projeto expositivo, com curadoria de José Alberto Ferreira, integra obras de nomes relevantes no panorama da fotografia atual, designadamente Eduardo Gageiro, Francisco Pereira Gomes, Jerónimo Heitor Coelho, José M. Rodrigues, Mark Power, Nacho Doce, Paulo Catrica e Virgílio Ferreira.