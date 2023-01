A Parques de Sintra lançou um projeto inédito para a criação de hortas biológicas no Convento dos Capuchos, nos mesmos espaços que foram utilizados pelos frades franciscanos que habitaram o Convento, tirando partido das condições que a Serra de Sintra oferece para a prática da agricultura. Desta forma “vão ser abertas candidaturas, a 16 de janeiro, para o cultivo dos terrenos que estarão a concurso”, informa a já referida instituição.

O projeto visa, por um lado, “resgatar a tradição iniciada no século XVI pelos frades franciscanos, que cultivavam aquelas terras para obter alimentos e remédios naturais. Por outro lado, ao dar à população local a possibilidade de ter uma horta biológica no Convento, beneficiando no seu quotidiano do melhor que a Serra de Sintra tem para oferecer, pretende-se fomentar junto das novas gerações o sentimento de pertença ao lugar que, ao longo dos séculos, manteve sempre uma ligação profunda à comunidade”, adianta a Parques de Sintra.

Numa primeira fase, estarão a concurso quatro talhões, sendo que o número será posteriormente alargado a um total de 25 parcelas para cultivo. As candidaturas decorrem de 16 de janeiro a 15 de fevereiro e devem ser enviadas para o e-mail hortadoscapuchos@parquesdesintra.pt. “Podem candidatar-se pessoas que sejam maiores de idade, residentes no município de Sintra e que expressem a sua concordância com o regulamento do projeto aqui”, informa a Parques de Sintra.

“As pessoas selecionadas serão informadas no período de uma semana após o fecho do prazo de candidaturas. Seguir-se-á uma formação inicial, que será aberta à participação de todos os interessados nesta temática, até um máximo de 15 pessoas, após a qual os horticultores poderão iniciar os trabalhos nas hortas que lhes forem atribuídas. Este workshop, dividido em quatro sessões, dotará os participantes dos conhecimentos de que necessitam para se lançarem neste projeto e ajudá-los-á a delinear um plano anual para a sua horta, conciliando os seus hábitos alimentares com o conjunto de espécies que poderão ser cultivadas no espaço”.

A Parques de Sintra garante o acompanhamento em todas as fases do processo.