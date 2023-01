A música dos Coldplay e Imagine Dragons em concertos à luz das velas em Lisboa e Porto

O Candlelight, concerto intimista à luz das velas original da Fever, anuncia uma edição especial que celebra duas das mais reconhecidas bandas da atualidade: Coldplay e Imagine Dragons. O rock junta-se assim à música pop com um twist clássico característico dos concertos à luz das velas organizados pela Fever, numa série de concertos a decorrer em Lisboa e no Porto, nos meses de janeiro e fevereiro.

No Porto, o concerto no Novo Ático no Coliseu Porto Ageas decorre no próximo dia 24 de janeiro, com duas sessões de 60 minutos marcadas para as 19h30 e 21h30 e conduzidas pelos músicos do Quarteto Tâmega.

O programa inclui algumas das mais reconhecidas músicas das duas bandas, desde “The Scientist” ou “Sky Full of Stars” de Coldplay, ou as canções “Radioactive” e “Follow you” de Imagine Dragons. Os bilhetes para o espetáculo podem ser adquiridos no site ou app da Fever, a partir de 15 euros por pessoa, valor que varia consoante o tipo de bilhete selecionado.

créditos: Fever

Já no mês de fevereiro, o Altis Grand Hotel, em Lisboa, será também palco de dois concertos que visam celebrar um tributo às duas bandas que marcam a atualidade musical. O espetáculo está marcado para o dia 24 de fevereiro, com dois horários disponíveis, às 19h30 e 21h30, e com a duração de uma hora.

Os fãs de Coldplay e Imagine Dragons podem já começar a treinar as letras de músicas como “Clocks” ou “Viva la Vida” (Coldplay) e “Bad Liar” e “Believer” (Imagine Dragons) para um concerto multissensorial iluminado por centenas de velas. Os bilhetes são adquiridos através do site ou app da Fever, também pelo valor inicial de 15 euros por participante.

Os concertos Candlelight, conceito original da Fever, reúnem interpretações instrumentais de música clássica, que apresentam peças icónicas a um preço acessível, enquanto abrem à comunidade espaços do património cultural de cada cidade, pois não são realizados em salas de espetáculos comuns.