Em Lisboa, o “restaurante com quartos por cima” tem uma promoção de aniversário até fevereiro

Ao celebrar o primeiro aniversário, o Mama Shelter Lisboa quer partilhar a festa. Desta forma, a unidade preparou uma promoção: uma noite com pequeno-almoço incluído, welcome drink e jantar (menu definido previamente), tudo para duas pessoas, orça os 199 euros e estará disponível de 12 de janeiro até 28 de fevereiro.

Em 2022, o grupo instalou a sua primeira unidade ibérica no coração da capital portuguesa recorrendo a empresas nacionais desde a decoração ao design, desenvolvido in house pelo Mama Design Studio: Azulejos Viúva Lamego, cerâmicas Bordallo Pinheiro, apontamentos marítimos nas alcatifas dos quartos e um enorme fresco de peixes pintado no teto do restaurante pelo artista Beniloys, entre outros pormenores.

créditos: Francis Amiand

No que toca ao menu do restaurante, este apresenta-se como um cruzamento de sabores portugueses, abordagens modernas e referências do mundo. No Mama Shelter Lisboa, “um restaurante com quartos por cima”, esse espaço de convívio tornou-se o coração da festa, complementado, em abril de 2022, com a inauguração do rooftop onde decorre muita da animação. Já os quartos apresentam um conceito pensado tanto para o descanso como para o entretenimento.

“Quando entram num Mama, os hóspedes entram num universo alternativo, mesmo que seja apenas para um jantar, caracterizado pela abertura, pelo atrevimento, pela sensualidade, pela diversão, pelo espírito único da marca”, refere Cristina Cavaco, General Manager.

As reservas podem fazer-se no site do Mama Shelter Lisboa.