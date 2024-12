Sabores genuínos e uma festa com toque alentejano

Conhecido pela sua dedicação ao sono, o Sleep & Nature Hotel & Spa também sabe proporcionar animação para se manter acordado quando vale a pena. A noite de Réveillon pede uma comemoração especial e é isso que se propõe aqui: um jantar muito completo no restaurante Monte do Vagar e uma festa com DJ para celebrar o novo ano. Depois, sim, pode aproveitar a noite bem dormida que aqui se proporciona.

Ementa de passagem de ano:

Welcome dring: Vinho branco, vinho rosé, espumante, aperitivo Per Se, Porto tónico, água, sumo de laranja natural, Shirley Temple

Canapés: Cone com atum, soja doce e wakame / Queijo da Serra, pistácio e maçã / Bolinhos de bacalhau / Roulade de salmão fumado / Tartelete de alheira e cogumelos shimeji / Mini-panquecas de truta curada e ovas / Croquete de presunto com aioli de pimentão fumado

Amuse-buche: Pão de bolota, chouriço de porco preto e cogumelos de choupo

Entrada: Vieiras, erva-príncipe, funcho e vinho Alvarinho

Peixe: Garoupa, coentros, couve-flor, vinho Roupeiro e emulsão de crustáceos

Tira-palato: Sorvete de framboesa e espumante

Carne: Medalhão de carne alentejana, silarcas, bimis e tupinambor

Sobremesa: Chocolate belga e avelã, ouro, alfazema e framboesa

Bebidas: Vinho branco e tinto regional alentejano, refrigerantes, águas, cerveja e serviço de cafetaria

Preços: Desde 390 € (1 noite, 2 pessoas) ou 510 € (2 pessoas, 2 noites)

Inclui alojamento, pequeno-almoço, jantar de Passagem de Ano, cortesia VIP, bar aberto, ceia e DJ

Alojamento, jantar e pequeno-almoço

O cheiro a maresia e o sol algarvio trazem um colorido especial à festa de Passagem de Ano no eco-resort White Shell Beach Villas, em Porches. O pacote de Réveillon contempla alojamento, pequeno-almoço e o jantar tem duas opções: um menu para quem quer jantar no restaurante e outro disponível para os que preferem festejar na privacidade do seu alojamento. É só escolher.

Ementa do jantar de Passagem de Ano no restaurante:

Para começar: Ostras e espumante

Amuse-Bouche: Cappuccino de carabineiro

Entrada: Terrina de carnes e dióspiro

Peixe: Garoupa com texturas de funcho

Carne: Tornedó de trufa ‘do Brasil, com amor’

Sobremesas: Éclair de framboesa e fava tonka, pudim Abade de Priscos

Bebidas: Seleção de vinhos (branco, tinto e rosé), cerveja, refrigerantes, águas e café

Preços: desde 425 € (1 noite, 2 pessoas) ou 610 € (2 noites, 2 pessoas)

Inclui alojamento, pequeno-almoço, welcome drink e menu de passagem de ano no restaurante com bebidas.

Preços com jantar no apartamento: desde 340 € (1 noite, 2 pessoas) ou 535 € (2 noites, 2 pessoas)

Inclui alojamento, pequeno-almoço, welcome drink e menu de passagem de ano no apartamento (Menu: Amuse-bouche - queijo, enchidos, manteiga caseira e seleção de pães / Entradas - queijo Camembert assado e creme de abóbora manteiga no forno / Prato - Wellington de salmão / Sobremesa - Pudim Abade de Priscos), sem bebidas.

Ambos os pacotes incluem acesso ao Ginásio e Spa e 10% de desconto em tratamentos de Spa.

Preço do jantar no restaurante: 130 € por pessoa

Celebração à beira-mar

O som das ondas embala esta festa de passagem de ano no You and the Sea na costa da Ericeira, que termina com música ao vivo.

Ementa de jantar no restaurante Jangada (com alternativa vegetariana)

Couvert: Seleção de pães, manteiga de cabra, tapenade de azeitona e seleção de queijos e enchidos Vegetariano: Seleção de pães, tapenade de azeitona, húmus e muhammara

Entrada: Tártaro de novilho, ovo frito, espargos e foie gras

Vegetariano: Massa tenra de batata-doce e cremoso de espinafres

Peixe: Polvo, romesco, batata doce e couve

Vegetariano: Topinambur, cogumelos, molho ‘holandês’ e jus de cogumelos

Carne: Bochecha de novilho, cogumelos, topinambur e grelos

Vegetariano: Batata rosti, alho francês assado, romesco e molho bordelaise

Sobremesa: Abóbora, chocolate negro e nozes

Bebidas: Vinho branco, tinto ou rosé, cerveja e água

Preço: Desde 777 € para 2 pessoas, com 2 noites de alojamento, pequeno-almoço, jantar de Réveillon e música ao vivo

Preço do jantar: 120€ por pessoa

Pela cidade de Amarante

Um quarto de século é uma data que merece ser comemorada em grande. De preferência, num destino especial e com um programa exclusivo. O Hotel Navarras pensou em tudo: o pack de passagem de ano inclui alojamento, jantar, brinde à meia-noite e pequeno-almoço para a primeira manhã do ano.

Ementa de jantar de Réveillon

Entradas e saladas: Salada de atum, feijão frade e ovo, melão com presunto, seleção de salgados, peixinhos da horta, pataniscas de bacalhau, folhado de alheira com cogumelos e espinafres, bola de carne e moelas

Sopa: Caldo verde ou Creme de legumes

Peixe: Bacalhau desfiado com broa, grelos, batata ao sal e azeite de alho ou Filetes de pescada em cebolada e puré de batata

Carne: Cabrito assado, batata assada, arroz e salada mista ou Vitela assada, batata assada, arroz e salada mista

Sobremesas: Arroz doce, Leite creme, Pudim francês, Bolo Rei, rabanadas, Aletria, Fruta da época laminada

Bebidas: Água, soft drinks (Coca-Cola + sumo de laranja), vinho tinto e branco e cafés

Brinde ao Ano Novo: Passas & espumante

Preço: 239€ para 2 pessoas (em grupos a partir de 16 pessoas)

Inclui alojamento, pequeno-almoço e jantar

Restaurante Real by Casa da Calçada, Porto

O Real by Casa da Calçada propõe um jantar exclusivo, seguido de uma festa com DJ e pista de dança, mesmo no centro do Porto.

Ementa de jantar de passagem de ano

Entradas (para partilhar): Vieira, maçã Granny Smith, tapioca e champagne, Camarão tigre, massa filo e molho Ponzu, Pão bao de rabo de boi sous vide, cebola roxa e maionese de cebolinho, Boletos, milho crocante e queijo da Serra

Peixe: Robalo, cuscos de Vinhais e Berbigão

Carne: Tornedó Rossini, cavolo nero e jus Madeira

Sobremesa: Laranja sanguínea, amêndoa e gelado Abade de Priscos

Buffet noite dentro: Tábua de queijos, Preguinhos no Pão, Fruta laminada, Miniatura de tarde de amêndoa e miniatura de brownie

Vinhos e champagne: Quinta da Calçada Terroir 100%, Taboadella Branco, Bucheiro Tinto Reserva, Quinta do Noval Fine Ruby e Bollinger Special Cuvée Champagne

Preço: 190 € por pessoa

Réveillon com jantar na capital

Não precisa de sair de Lisboa para festejar a passagem de ano no conforto de um hotel. O Czar Lisbon Hotel, na vibrante Almirante Reis, é o local perfeito para reunir a família ou um grupo de amigos e usufruir de um jantar exclusivo acompanhado por música ao vivo.

Ementa de jantar

Couvert: Queijos de Norte a Sul

Primeiro prato: Sopa de tomate e espuma de coentros

Segundo prato: Bacalhau à Lisboa

Limpa-palatos: Medronho e pêssego

Terceiro prato: Borrego confitado e cherovias

Final feliz: Abade de Priscos de cerveja preta e tangerina