Reúna a família, os amigos ou simplesmente a sua melhor companhia para uma Consoada especial fora de casa. Afinal, o Natal é onde está o coração, e esse está sempre connosco.

Sossego alentejano com sabores tradicionais

Horizontes a perder de vista, serenidade a tempo inteiro e um hotel especializado em proporcionar um sono reparador, com a planície alentejana a convocar a serenidade. O Sleep & Nature Hotel & Spa, em Lavre, Montemor-o-Novo, disponibiliza um pacote que inclui alojamento e uma ceia de Natal tradicional, no restaurante Monte do Vagar, preparada com os ingredientes locais e um toque gourmet que para proporcionar um sabor especial.

A lareira acolhedora, a natureza envolvente, a sedutora piscina interior, o spa (com terapias disponíveis das 10h30 às 18h00 na véspera e no dia de Natal) e o menu de almofadas – o modelo ideal para cada necessidade - garantem um Natal sem preocupações para toda a família, incluindo animais de estimação.

Para a ceia de Natal, a unidade sugere como entrada um "Folhado de Escabeche de Aves com Salada de Rebentos da Época", como prato de peixe "Bacalhau com Azeite de Alho Frito, Grelos Salteados e Batatinha Nova" e de carne "Peru Recheado com Castanhas de Marvão e Migas Alentejanas". Conte como sobremesas com Azevias de Grão, Bolo-Rei, Bolo-Rainha, Rabanadas, Filhoses, Aletria, Farófias, Toucinho do Céu, Pão de Rala e Fruta da Estação.

Preço: 2 noites com pequeno-almoço, jantar de Natal e cortesia VIP desde 365€ para 2 pessoas

O restaurante disponibiliza ainda almoço de Natal com uma ementa tradicional e duas opções de preço por pessoa: 35 € (entrada, prato principal e buffet de sobremesas) e 45 € (entrada, dois pratos e buffet de sobremesas).

Atmosfera festiva no calor do Algarve

Longe do frio e no calor das tradições, o White Shell Beach Villas, em Porches, combina a atmosfera festiva com a descontração de um resort eco-friendly onde até os amigos de quatro patas são bem-vindos.

Contacto com o campo, a praia a dois passos a pedir um passeio revigorante, um Natal com a autenticidade da vida ao ar livre e o conforto de um hotel que pensou em tudo: um pacote de alojamento com ceia de Natal que o fará sentir-se em casa e serviços que permitem descansar e descontrair, nomeadamente piscina interior com jacuzzi, spa e campo de padel.

Para a consoada, o White Shell propõe uma tábua de queijos e enchidos, seguida por um "Lombo de Bacalhau Confitado com Acelgas, Pickle de Cebola Roxa e Batata-Doce de Algezur" ou "Pá de Cordeiro de Leite com Arroz Gratinado". Como sobremesas terá à disposição um sortido de Bolo-Rei, Aletria, Rabanadas e Tronco de Natal.

Preço com alojamento: 1 noite para 2 pessoas desde 285 €, 2 noites para 2 pessoas desde 430 €

Inclui acesso gratuito ao ginásio e Spa, 10% de desconto em tratamentos no Spa, possibilidade de early check in e late check out.

Preço ceia de Natal no restaurante WS: 72,5 € por pessoa

Natal embalado pelas ondas do mar da Ericeira

Porto de abrigo dos surfistas, amantes do mar e da Natureza, o hotel You and the Sea, na Ericeira, convida-o a celebrar o Natal num ambiente aconchegante e com aromas marinhos. Se a praia não estiver convidativa por esses dias, tem sempre a piscina interior e o spa para relaxar e afastar o stress, ou para animar os momentos de convívio.

A ceia de Natal, servida no restaurante Jangada - onde um enorme forno a lenha promove o calor da partilha -, combina sabores típicos com a criatividade de uma cozinha de autor. Os apartamentos, ideais para famílias ou grupos de amigos, são pet friendly e espaçosos.

Para o jantar de Natal, será servida Sopa de Peixe, Dumplings e Kimchi. A unidade propõe dois pratos, um de peixe e um de carne: "Bacalhau, Migas de Broa e Couve, Salada de Grão e Alho Negro" e "Peru Recheado com Alheira, Castanhas e Cogumelos, Puré de Batata Padeiro e Grelos". Para sobremesa, conte com Rabanada de Abóbora, Mousse de Requeijão e Praliné de Sementes de Abóbora

Preço com alojamento: A partir de 350 € para duas pessoas



Preço do jantar no restaurante Jangada: 70 € por pessoa

Almoço de Natal com sabor a tradição no Porto

O restaurante Real by Casa da Calçada, no Porto, apresenta uma ementa especial para o almoço de dia 25 de dezembro. Os pratos destacam os sabores típicos da quadra, reinterpretados com um toque contemporâneo que garante uma experiência inesquecível e dá outro aconchego ao seu Natal.

Como entradas, o Real propõe Camarão Tigre Salteado e Tostas ao Alho, Roupa Velha, Pataniscas de Bacalhau, Croquete de Rabo de Boi e Presunto. O prato de peixe ser Polvo à Lagareiro e o de carne

Capão Recheado ( Frutos Secos e Foie Gras) com Castanhas, Barriga Fumada e Cebolinha Grelot.

O almoço terminará com um carrinho de sobremesas com Aletria, Tronco de Natal, Sonhos, Rabanadas e Seleção de queijos.

Para acompanhar, a casa propõe diferentes vinhos: Quinta da Calçada Terroir 100% Alvarinho, Taboadella Branco, Bucheiro Tinto Reserva e Quinta do Noval Fine Ruby.

Preço do almoço por pessoa: 80 € com um prato principal e 120 € com dois pratos principais.

Ceia e almoço natalícios com toque lisboeta

Um Natal sem complicações, em plena Lisboa, num ambiente elegante e no centro da cidade. O restaurante do Czar Lisbon Hotel disponibiliza uma ceia tradicional à qual não falta criatividade para a noite de Consoada. O local ideal para reunir toda a família e celebrar sem preocupações. Até porque estamos a falar de um hotel, pode sempre optar por reservar também o alojamento e usufruir em pleno.

No Czar, a ementa para a consoada está dividida por três momentos. Depois do couvert (filhós e queijo da Serra), entra o primeiro momento com Tomatada e Ovos de Codorniz. O segundo trará para a mesa Bacalhau em Broa de Milho. Para limpar o palato, a unidade propõe Ginja e Hortelã. Seguir-se-á, então, o Peru Acerejado e Arroz de Forno. É o terceiro momento, porém, não sai sem adoçar o estômago. Há doce do Norte, o Formigos, para finalizar em grande.

Preço da ceia: 25 € por pessoa

Amarante, um presépio a céu aberto

A quadra natalícia pede momentos de exceção, com partilha de experiências e o calor dos afetos. O cenário encantado da cidade de Amarante é ideal para dar forma a estes sonhos: Natureza exuberante, o brilho das águas do rio Tâmega, uma riqueza patrimonial e arquitetónica única e o Hotel Navarras, quer facilitar-lhe a vida. Até tem ementas exclusivas para almoços ou jantares de Natal onde pode reunir o seu grupo de amigos ou familiares e brindar aos momentos de convívio.

O Navarras é ainda o ponto de partida ideal para viver Amarante, disponibilizando um variado menu de experiências: pode descobrir o destino a pé, sobre duas ou quatro rodas, aventurar-se de caiaque no rio, relaxar nas Termas de Amarante ou aprender a fazer doces conventuais.

Preço: Alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço a partir de 62 €.

Refeições de Natal: 25 € por pessoa, para grupos a partir de 12 pessoas