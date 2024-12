O ano de 2025 está aí à porta e há quem já esteja há meses a planear a melhor forma de se despedir de 2024. Para os que deixaram os planos para a última hora, mas que continuam com vontade de viajar, sugerimos quatros restaurantes na capital com sabores de diferentes partes do mundo.

Os restaurantes também vão estar abertos para todos os que desejam ter um almoço de Natal diferente, com pratos nacionais ou inspirados noutros países, como Peru e França, assim como no primeiro dia de 2025, para quem tiver como resolução começar o ano a comer bem.

Segundo Muelle

A entrada no ano de 2025 faz uma viagem até Cusco, onde os peruanos celebram o Réveillon Amarelo, vestindo-se de amarelo e assistindo ao fogo de artifício na Plaza de Armas. O Segundo Muelle convida a comemorar o fim de ano com sabores peruanos, no único restaurante em Portugal distinguido com a medalha de ouro Auténtica Cocina Peruana.

No dia 31 de dezembro, a festa, que terá animação com DJ, começa com um flute do tradicional Pisco Sour, seguido de um menu que retrata a dança de múltiplas influências da cozinha peruana. Como entrada, é servido um couvert e um Tartar de Salmón, seguido de um Linguini a La Huancaína com Lomo ou um Risotto de Quinua a la Mariñera. Para terminar a refeição em beleza, entrando em 2025 com o pé direito (e a barriga cheia), é servida uma sobremesa peruana e um café.

Quando os ponteiros se aproximarem da meia-noite, o Segundo Muelle oferece ainda um flute de espumante para o brinde a um ano de sucesso e 12 passas para os desejos para 2025. O preço do menu da passagem de ano (sem bebidas incluídas) fixa-se nos 70 euros.

Horário:

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até às 01h00

No dia 1 de janeiro, até às 23h30

La Brasserie de L’Entrecôte

Continuando na viagem pelo mundo, a La Brasserie de L’Entrecôte propõe um destino com inspirações francesas. O menu de Réveillon (62 € sem bebidas incluídas) do restaurante em que o prato-estrela é o famoso Entrecôte começa com um couvert e uma Seleção de Patés, seguido de uma entrada especial à escolha: a Salada de Alface e Rúcula ao Molho Vinaigrette e Nozes ou Salada de Salmão Marinado ou Cocktail de Gambas, um dos pratos mais cobiçados e que regressou este verão à ementa.

O jantar inclui ainda o icónico Entrecôte com o Molho Brasserie, acompanhado de batatas fritas à francesa e, por fim, uma sobremesa à escolha.

Para entrar em 2025 com o pé direito, o restaurante oferece ainda um flute de espumante e passas, para manter a tradição ao som das doze badaladas.

Horários:

La Brasserie de l’Entrecôte [Marina de Cascais]

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até à 01h00

No dia 1 de janeiro, até às 23h30

La Brasserie de l’Entrecôte [Chiado]

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até à 01h00

No dia 1 de janeiro, até às 23h30

La Brasserie de l’Entrecôte [Parque das Nações]

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até à 01h00

No dia 1 de janeiro, até às 23h30

Cervejaria Trindade

A Cervejaria Trindade abraça o novo ano, convidando todos os que preferem celebrar a passagem de ano em solo português, com tradições nacionais e sabores que refletem a nossa história.

O menu especial de Ano Novo será servido na Sala Maria Keil e começa com uma welcome drink à escolha entre Vinho do Porto, Martini e Moscatel, seguido de um couvert e várias entradas, como Tábua de Presunto de Porco Preto e Gambas Salteadas com Malagueta e Gengibre.

Para prato principal, a Cervejaria Trindade dá a escolher entre Polvo Assado no Carvão, Lombo de Bacalhau, Bochechas de Porto Preto Estufadas e o icónico Bife do Lombo, um dos pratos mais famosos do restaurante.

Para terminar a refeição já com um pezinho em 2025, é servida uma trilogia de sobremesas. Ao longo de todo o jantar, os visitantes poderão usufruir de animação com DJ e de bebidas à discrição – água, refrigerantes, cerveja e vinho (branco e tinto), – terminando com um flute de espumante para brindar a novos começos.

Nas restantes salas do restaurante, os visitantes poderão escolher, entre os vários pratos da carta (ainda que reduzida nesta noite), qual a melhor forma para se despedirem de 2024. O preço do menu é de 82 euros com bebidas incluídas e DJ

Horários:

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até à 01h00

No dia 1 de janeiro, até às 00h00

Cervejaria Ribadouro

Para tornar a última refeição do ano ainda mais requintada, a Cervejaria Ribadouro reúne todas as condições para ser o destino dos amantes de marisco na noite de 31 de dezembro.

O restaurante localizado no coração da Avenida da Liberdade recebe os visitantes com diversos pratos da carta, entre eles o Marisco Fresco, Amêijoas à Bulhão Pato, Mariscos à Marinheira e Bife à Ribadouro.

A Cervejaria Ribadouro estará também de portas abertas no dia 25 de dezembro, para tornar o almoço de Natal ainda mais especial, e 1 de janeiro, para os fãs de marisco que desejam começar o ano à beira-mar. Já para quem preferir passar o Natal e Ano Novo no conforto do seu lar, o restaurante terá serviço de takeaway e de encomendas, permitindo que os clientes façam os seus pedidos com antecedência.

Horários:

No dia 25 de dezembro, até às 17h00

No dia 31 de dezembro, até à 01h30

No dia 1 de janeiro, até às 01h30