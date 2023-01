Quer viajar de autocaravana? Eis os melhores destinos de janeiro a dezembro

De modo a inspirar-se para as suas férias deste ano, a Yescapa, plataforma intermediária no aluguer de autocaravanas e campervans, sugere diferentes locais para viajar em todos os meses do ano.

Janeiro

A Serra da Estrela é o cenário ideal para um fim de semana em família no início do ano. Aproveite a neve, as paisagens deslumbrantes na montanha e as aldeias históricas. Se viajar de autocaravana até ao ponto mais alto de Portugal, pode pernoitar no Camping Car Serra da Estrela.

Fevereiro

Sintra é o sítio ideal para uma escapadela romântica no Dia dos Namorados. Nesta pérola do romantismo, aproveite para visitar o Jardim de Seteais, o Palácio da Pena ou a Quinta da Regaleira, por exemplo. Encontrará vários parques de campismo como o Parque Orbitur do Guincho, a ASA em Santa Susana, ou São João das Lampas.

Março

Todos os meses do ano são bons para visitar os Açores e descobrir os seus encantos repletos de beleza natural… de autocaravana. Aproveite este mês menos turístico e de temperaturas amenas para desfrutar das paisagens de cortar a respiração, das praias incríveis e das piscinas naturais na Ilha de São Miguel. Poderá pernoitar nas Furnas - Parque Campismo, ou na Quinta das Laranjeiras – Parque Campismo Rural.

Abril

Sabia que a aldeia de Monsanto, em Idanha-a-Nova, foi escolhida para a megaprodução de “House of the Dragon”? Famosa antes de ser reconhecida como aldeia histórica em 1995, Monsanto tinha sido declarada como “A Aldeia Mais Portuguesa de Portugal” em 1938. Um ícone da região que fica na memória para quem a visita. Poderá pernoitar no Parque De Campismo Municipal De Idanha-a-Nova.

Maio

Se deseja fazer turismo religioso, aproveite para visitar Fátima e conhecer um dos santuários mais famosos do mundo, visitado por milhares de peregrinos católicos. Sendo um local que recebe anualmente centenas de autocaravanistas, não faltarão locais para pernoitar na cidade.

Junho

Zona de grandes belezas naturais e paisagens de cortar o fôlego, Peniche conta ainda um vasto património histórico, cultural e religioso, além de ser conhecido como um dos melhores spots para fazer surf na Europa. O concelho de Peniche oferece diversas formas de alojamento, entre os quais o Camping Peniche, onde são permitidas autocaravanas.

Julho

De Troia a Odeceixe, a Costa Alentejana tem vários tesouros por descobrir. Explore as praias mais selvagens e escondidas e não se esqueça de aproveitar as experiências gastronómicas com produtos regionais, as fotografias do pôr do sol “instagramáveis”, os trilhos e os passeios a cavalo. Ao longo de todo o roteiro encontrará locais autorizados para a pernoita em autocaravana.

créditos: Yescapa

Agosto

A Costa Vicentina é um lugar onde conseguimos observar a natureza no seu expoente máximo, com praias e paisagens de uma beleza estonteante, além de ser um dos destinos em Portugal preferidos para a prática do autocaravanismo. Aqui encontrará dezenas de praias, desde as mais selvagens às mais urbanas, bem como ondas muito convidativas para a prática de surf e outros desportos náuticos. Encontrará no decorrer do seu roteiro vários parques para autocaravanas.

Setembro

O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a vasta Região Demarcada do Douro, tendo sido inscrita na lista do Património Mundial da Unesco. Neste mês a tradição das vindimas é a joia da coroa na zona classificada com cerca de 24.000 hectares e que inclui a área do Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Poderá pernoitar no Welcome Douro.

Outubro

Aveiro, cidade dos canais, combina a Ria e as suas áreas urbanas mais nobres, numa mistura única e bela entre a água e a terra. Aproveite para conhecer a cidade através dos canais e para fazer um passeio a pé, pelo conjunto de edifícios em estilo “Arte Nova” que distinguiram o Município como a cidade-museu da Arte Nova em Portugal. Poderá ficar alojado no Parque de Campismo da Costa Nova.

Novembro

Guimarães, também conhecida como a “cidade berço”, onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, foi classificada Património Mundial pela Unesco. Se visitar a cidade no mês de novembro, poderá ficar a conhecer as festas dos estudantes de Guimarães, a decorrer durante todo o mês em honra de São Nicolau. Poderá ficar no Parque da Penha, a zona mais alta da cidade.

Dezembro

A região de Bragança oferece, por um lado, património e história e, por outro, paisagens de cortar a respiração. Visite o Parque Natural de Montesinho, repleto de biodiversidade. Durante este mês, poderá ainda acompanhar em algumas aldeias o “Festival dos Rapazes”, onde os rapazes solteiros são os atores privilegiados deste acontecimento pois são eles que preparam e fazem a festa, composta por rondas, missas, peditórios, bailes e loas. Sugerimos o Cepo Verde para um turismo em contacto com a natureza.