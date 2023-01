O desafio da Time Off, empresa de turismo de natureza, é para, ao longo de dois dias, os participantes na atividade descobrirem os encantos do Douro. O programa com tudo incluído tem um só destino, a Cumieira (também ali o ponto de encontro para a jornada). Aí, de acordo com a organização, “vamos percorrer vales e montes preenchidos de vinha e olival, o Douro genuíno e secreto, mas mais, também conhecer histórias, miradouros, o Rio Corgo, património classificado, e muitos detalhes para registar”.

No que toca às refeições, estas decorrem em espaços típicos locais e o alojamento numa unidade de cinco estrelas, o MW Douro. A fechar os dois dias de caminhada, os participantes visitam uma das quintas produtoras de néctares durienses, a Menin Douro Estates.

O passeio é indicado para crianças a partir dos oito anos de idade e a organização aconselha a que os participantes estejam habituados a caminhar. Os percursos contam com alguns desníveis e as caminhadas durarão, em média, três horas. Os dois dias orçam os 150 euros por pessoa (quarto duplo) e 200 euros por pessoa (quarto individual).

As inscrições podem fazer-se pelo telefone 918 813 459 através de WhatsApp, ou pelo e-mail geral@timeoff.pt