Em Portugal desde 2023 (antes só tinha a venda de kiwis), a Zespri acaba de anunciar o regresso por mais uma temporada do kiwi SunGold e do Green.

O anúncio foi feito no decorrer do primeiro evento da marca em Portugal, que, para além de partilhar a novidade, procurou sensibilizar o público para os benefícios do kiwi com o apoio da nutricionista Iara Rodrigues, que conta com mais de 220 mil seguidores no Instagram, e que procura, na sua clínica, cuidar do bem-estar dos seus pacientes de forma holística, tratando do corpo e da mente.

Com origem na Nova Zelândia, a Zespri é uma empresa que pertence aos agricultores que cultivam os kiwis e este é precisamente um dos fatores que garantem a qualidade do seu produto.

De acordo com Ana Salavisa, que falava durante a apresentação dos novos produtos da empresa em Lisboa, a “qualidade” é o seu o pilar base. A National Account Manager e Trade Marketing Manager portuguesa ainda afirmou que “queremos fazer da Zespri uma marca, o que é muito raro na fruta”.

Para garantir a qualidade os produtos, a marca de kiwis dispõe de um rigoroso sistema de controlo de qualidade, através do qual controla todos os passos que estes frutos percorrem, desde a seleção do local para a plantação até ao processo de chegada à loja, garantindo assim que os consumidores desfrutam de uma mordida deliciosa sempre que escolhem o seu produto.

Ana Salavisa com um kiwi Sungold e outro Green, ambos da Zespri créditos: DR

Que benefícios traz o consumo do kiwi?

Para começar, é um fruto rico em vitamina C, que obtemos através da alimentação e que é importante para a nossa saúde. Por possuir um elevado índice desta vitamina (o dobro da laranja), recomenda-se que seja consumida pelo menos uma vez ao dia.

A vitamina C ajuda ao bom funcionamento do sistema imunitário e há estudos que a associam à redução do cansaço e fadiga.

O kiwi é igualmente conhecido pelo seu teor de fibras, tanto solúveis como insolúveis, que nos ajudam a regular o trânsito intestinal e a facilitar o cuidado da nossa microbiota. Para além das fibras, existe ainda uma enzima exclusiva do kiwi, a actinidina, que facilita a absorção das proteínas, melhorando a sua digestão.

Kiwis Zespri créditos: Divulgação

Porque consumir o kiwi Sungold e o Green?

O kiwi Zespri Sun Gold destaca-se por ser doce e pela sua polpa dourada. Exteriormente, pode-se distinguir porque, ao contrário do kiwi verde, este é liso, mas a verdadeira diferença aparece quando o partimos ao meio.

Esta variedade tem um interior amarelo intenso, com menos sementes do que a verde, e é muito mais suculento e doce. É uma fruta muito versátil, pois encaixa-se perfeitamente numa variedade de receitas, trazendo um toque de doçura e cor ao prato que preparamos.

Além disso, por ser rico em vitamina C, torna-se um poderoso aliado no fortalecimento das defesas naturais do corpo. É uma boa opção para complementar a nossa dieta e ajudar-nos a consumir a quantidade necessária desta vitamina tão essencial para a nossa saúde.

Já o Zespri Green, é a variedade mais comum e contém mais fibra que o Sungold.

Iara Rodrigues ainda refere a importância deste alimento na luta contra a anemia. “Em Portugal, temos uma elevada densidade de mulheres com anemia”, comenta, acrescentando que o kiwi é um “medicamento natural” e uma “boa forma de introduzir ácido fólico".

Nutricionista Iara Rodrigues créditos: Divulgação

Com casca ou sem casca?

É provável que ande a comer os kiwis da forma menos vantajosa. Segundo a nutricionista, Iara Rodrigues, “a maior parte da vitamina C concentra-se na casca” e, por isso, considera “errado descascar o kiwi. Ou lava-se ou corta-se ao meio e come-se com a colher.”

Para que tire proveito desta super fruta, a nutricionista partilha quatro receitas para preparar marmitas saudáveis, cheias de sabor e benefícios.

Descubra quatro receitas que prepara com kiwi criadas por Iara Rodrigues:

