Tacos veganos de kiwi Zespri Green de Iara Rodrigues

Preparação

Descasque e corte a cebola bem fina, coloque-a numa tigela e regue com o sumo de uma lima. Adicione sal e temperos com um pouco de pimenta. Misture e reserve no frigorífico coberto com película aderente.

Retire as pontas do pepino, descasque-o, corte-o em cubos e coloque-o noutro recipiente.

Descasque os kiwis, corte-os em cubos e adicione-os. Descasque e pique o gengibre, pique os amendoins e adicione-os junto com o pepino e os kiwis.

Tempere com sal e pimenta, regue com o sumo da lima restante e misture tudo bem. Toste levemente as tortilhas e recheie- as com a mistura pepino e kiwi, a cebola macerada e algumas folhas de espinafre.

Decore com algumas folhas de coentros fresco.