Poke bowl com kiwi Zespri, noodles, salmão e molho ponzu de Iara Rodrigues

Preparação

Misture todos os ingredientes do molho numa tigela, cubra com película aderente e deixe repousar no frigorífico por 24 horas. Após esse tempo, coe com uma peneira fina e reserve.

Corte as pontas e descasque as cenouras. Lave a courgete e, com a ajuda dum cortador de legumes (ou um descascador), corte em tiras finas ao comprido e faça o mesmo com as cenouras.

Numa frigideira aqueça o azeite, adicione o alho picado, deixe por alguns segundos e, antes de dourar, adicione a courgete e a cenoura.

Salteie por dois minutos em lume baixo e tempere com sal e pimenta. Reserve.

Cozinhe os noodles de arroz em água com sal abundante pelo tempo recomendado pelo fabricante. Escorra e reserve. Corte o salmão em cubos de cerca de 3 cm.

Descasque e corte o abacate em fatias. Corte a beterraba em

cubos. Descasque e corte os kiwis em rodelas.

Numa tigela, sirva os noodles de courgete e cenoura e também os noodles de arroz. Coloque o salmão, o abacate, os kiwis e a beterraba.

Despeje o molho por cima e termine polvilhando pimenta, sementes de sésamo e algumas folhas de coentros. Acompanhe com fatias de lima.