O Quénia alertou hoje para o sério agravamento da seca em 23 dos 47 condados do país, o pior em 40 anos, que faz com que 942.000 crianças com menos de 5 anos necessitem de cuidados médicos urgentes.

Além das crianças, o Quénia regista cerca de 134.000 mulheres grávidas vítimas da mesma ameaça, a desnutrição aguda, informou a National Drought Management Authority (NDMA) numa declaração. Estes números têm vindo a aumentar de forma constante nos últimos meses. A desnutrição aguda enfraquece o sistema imunitário das pessoas, expondo-as ao risco de doença e morte. No caso das crianças, se não for tratada a tempo, pode prejudicar gravemente o seu desenvolvimento físico e cerebral. “As atuais condições das pastagens não deverão durar muito mais devido à elevada concentração de gado nas áreas de pastagem durante a estação seca”, lamentou o diretor da NDMA, tenente-coronel Hared Hassan, alertando para a esperada deterioração do cenário ao longo deste mês. Cerca de 4,35 milhões de pessoas vão precisar de assistência alimentar urgente no Quénia entre outubro e dezembro, de acordo com a agência pública queniana. Hared Hassan disse ainda que previsões para a próxima estação das chuvas, entre outubro e novembro, apontam para a continuação dos níveis de precipitação inferiores ao normal. A NDMA está a fornecer suplementos alimentares para gado, dos quais dependem muitas famílias nas regiões áridas e semi-áridas do Quénia, onde foram construídos numerosos poços em colaboração com a União Europeia. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o número de pessoas na Etiópia, Quénia e Somália que não têm acesso seguro a água potável aumentou em resultado da seca de 9,5 milhões, em fevereiro, para 16,2 milhões em julho deste ano. O Programa Alimentar Mundial (PAM) advertiu recentemente que, pelo menos, duas regiões da Somália sofrerão fome entre outubro e dezembro deste ano. A agência meteorológica das Nações Unidas não prevê a melhoria da pluviosidade na região do Corno de África até março de 2023. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram