É já no dia 12 de outubro que Sílvia Duarte vai correr com um propósito nobre: lutar contra a fome no mundo. A filantropa vai participar no Trail Abrantes 100, um desafio de 100 quilómetros, com o objetivo de angariar fundos para o novo programa de alimentação escolar em Moçambique da Mary’s Meals.

A Mary’s Meals é uma organização global que garante refeições diárias a crianças, combatendo a fome e promovendo o acesso à educação, em escolas de países em desenvolvimento.

Para Sílvia, esta corrida, mais do que um desafio físico, é uma oportunidade para fazer a diferença na vida das crianças que precisam. Para a atleta, cada passo representa uma oportunidade para alimentar quem mais precisa, e com apenas um custo médio anual de 22 euros é possível entregar servir refeições escolares diariamente a uma criança durante um ano inteiro.

Natural da Madeira, Sílvia passou a infância na África do Sul, país vizinho de Moçambique. Para além de correr, a cabeleireira também doa dias do seu trabalho a várias causas, incluindo a Mary’s Meals, que conheceu através de clientes.

Desde 2018 que Sílvia corre para ajudar quem precisa. No total, já angariou 38 mil euros créditos: Divulgação

Através da corrida, a madeirense já angariou mais 38 mil euros. Correu caminhos muito desafiantes, sem nunca desistir, tendo sempre tentado alcançar novas marcas. Mesmo durante o confinamento, Sílvia não se limitou à sua circunstância e correu 42 quilómetros à volta de casa para ajudar uma família que não tinha dinheiro para tratamentos médicos, conseguindo angariar 7 mil euros.

"A Sílvia quer deixar, em cada passo que dá, marcas da sua passagem, que façam a diferença na vida dos outros", partilha um amigo. "Por isso anda, caminha, peregrina, corre e corre… corre muito para concretizar os sonhos de gente sedenta de esperança. Na verdade, a Sílvia, a menina dos pequenos passos ou a atleta das grandes maratonas, alimenta-se de amor e faz sempre desse amor a sua razão de viver".

A sua dedicação à Mary's Meals levou-a a participar em diversas corridas. Já em 2024, para apoiar a associação, ofereceu um dia inteiro de trabalho e vouchers no cabeleireiro, tendo angariado 5442 euros. Até à data, a Sílvia já angariou o suficiente para alimentar mais de 247 crianças durante um ano.

Qualquer pessoa pode juntar-se à Sílvia e apoiar a corrida por esta causa solidária, dando o seu apoio através de donativos por MB Way (912 524 403) ou pelo site www.marysmeals.pt ou transferência bancária.