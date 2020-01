Em entrevista à Agência Lusa, Patrícia Pinho, especialista em impactos das mudanças climáticas sobre o desenvolvimento sustentável na Amazónia e outros ecossistemas na América do Sul, alertou para as graves consequências do aumento da temperatura e dos fenómenos extremos na saúde e atividades humanas.

A grande desigualdade económica entre os países dos hemisférios sul e norte é outro dos alertas da bióloga, já que “pode ser tarde de mais” para muitos países africanos e da América Central que não têm as mesmas oportunidades e, por isso, podem não conseguir ter uma capacidade para se adaptar.

Patrícia Pinho deu como exemplo pescadores na Amazónia que “já só conseguem pescar entre as 5:00 e as 9:00”, por lhes ser humanamente impossível suportar o trabalho em horas mais quentes “reduzindo a oportunidade para garantir o seu sustento”.

A bióloga brasileira integra o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), organização científica criada no âmbito da ONU que juntou até hoje na Universidade do Algarve mais de 250 especialistas em alterações climáticas, numa reunião técnica de um dos grupos de trabalho do IPCC que estão a elaborar um novo relatório de avaliação da situação global relativa às alterações climáticas.