Com estas dicas simples, conseguirá reduzir o impacto ambiental nas suas atividades diárias e reduzi consideravelmente as contas de eletricidade ao final do mês.

1. Reduzir, reutilizar e reciclar

Adote a famosa regra dos ‘3Rs’ no seu dia a dia e faça-o nesta ordem: não compre coisas desnecessárias; antes de deitar alguma coisa fora, pergunte-se se há a possibilidade de dar uma segunda vida (por exemplo, potes de vidro podem ser usados ​​para guardar açúcar ou sal) e, em último caso, deposite os resíduos nos recipientes de reciclagem correspondentes.

2. Aproveite a água

Vai tomar banho e a água quente leva muito tempo para sair? Não desperdice esses litros de água. Para ser mais amigo do ambiente, pode guardar essa água num balde e usá-la para limpar a casa, dar a descarga na sanita ou regar as plantas.

3. Luzes apagadas

Apague as luzes quando não estiver nas divisões. Porém, lembrem-se que no caso das lâmpadas de baixo consumo e da lâmpadas fluorescentes (habitualmente nas cozinhas), o momento em que se acendem consomem muita energia, portanto, se voltar em menos de 20 minutos, é melhor deixar as luzes ligadas.

4. Use a máquina de lavar roupa com responsabilidade

Espere até que tenha roupa suficiente para encher uma máquina. Opte por utilizar programas de duração curta e lave bem apenas quando as roupas estiverem muito sujas. Além disso, não abuse do sabão e do amaciador: este último é bastante poluente e o seu uso não é recomendado em roupas delicadas.

5. Hoje é 'o dia do forno'

O forno é um dos aparelhos de maior consumo de energia da casa. Portanto, aproveite cada vez que o ligar para cozinhar várias refeições ao mesmo tempo. Desligue-o antes do final do tempo de cozedura: a energia residual será suficiente.

6. Limpeza 'eco'

Muitos produtos de limpeza são feitos com produtos químicos muito agressivos para a sua saúde e meio ambiente. Tente minimizar a sua utilização e explore outras possibilidades mais saudáveis ​​e produtos de limpeza caseiros: Sabia que o vinagre branco tem propriedades desinfetantes, desengordura e remove a ferrugem?