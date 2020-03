Se é vegetariano ou simplesmente quer mudar de hábitos alimentares, como abolir - ou reduzir - o consumo de carne e peixe, então saiba que o YouTube pode ser um excelente canal para começar essa transformação.

É de acesso gratuito e pode acompanhar todo a preparação da receita de pratos vegans ou vegetarianos para si que está empenhado em participar na sustentabilidade do nosso planeta.

Na lista abaixo, irá encontrar os criadores de conteúdos - e receitas claro está - que não devem faltar na sua lista de subscrições no YouTube.

5. Madeleine Olivia

Tem quase meio milhão de subscritores e, além de preparar receitas vegan deliciosas e fáceis, ajuda-nos a viver de forma mais sustentável.

Tem quase meio milhão de subscritores e, além de preparar receitas vegan deliciosas e fáceis, ajuda-nos a viver de forma mais sustentável.

4. Caitlin Shoemaker

Tem quase 700 mil seguidores e muitos conselhos práticos para oferecer no que diz respeito ao veganismo. É uma apaixonada pelo estilo de vida saudável.

Tem quase 700 mil seguidores e muitos conselhos práticos para oferecer no que diz respeito ao veganismo. É uma apaixonada pelo estilo de vida saudável.

3. Rachel Ama

Com mais de 400 mil seguidores no YouTube, Rachel partilha aquelas receitas que aconchegam qualquer estômago, que nos fazem esquecer a necessidade de carne ou peixe.

Com mais de 400 mil seguidores no YouTube, Rachel partilha aquelas receitas que aconchegam qualquer estômago, que nos fazem esquecer a necessidade de carne ou peixe.

2. Pick Up Limes

Não é por acaso que a canadiana Sadia, a viver atualmente na Holanda, tem quase 2,5 milhões de seguidores só no YouTube. O Pick Up Limes é um canal com receitas vegans que nos faz sentir em casa e querer preparar todas aquelas refeições deliciosas. Além disso, também faz viagens em busca dos melhores restaurantes vegan e os vídeos são espetaculares.

Não é por acaso que a canadiana Sadia, a viver atualmente na Holanda, tem quase 2,5 milhões de seguidores só no YouTube. O Pick Up Limes é um canal com receitas vegans que nos faz sentir em casa e querer preparar todas aquelas refeições deliciosas. Além disso, também faz viagens em busca dos melhores restaurantes vegan e os vídeos são espetaculares.

1. Avantgardevegan

Tem 941 mil seguidores e muito carisma, necessário para ficar preso ao YouTube. Gaz Oakley é um jovem do País de Gales, Reino Unido, com excelentes receitas vegans, um estilo muito próprio, sempre à procura de algo melhor para oferecer aos seus subscritores. À semelhança da sua amiga Sadia - fazem muitas colaborações - também adora viajar em busca dos melhores restaurantes condizentes com a sua ideologia.

Tem 941 mil seguidores e muito carisma, necessário para ficar preso ao YouTube. Gaz Oakley é um jovem do País de Gales, Reino Unido, com excelentes receitas vegans, um estilo muito próprio, sempre à procura de algo melhor para oferecer aos seus subscritores. À semelhança da sua amiga Sadia - fazem muitas colaborações - também adora viajar em busca dos melhores restaurantes condizentes com a sua ideologia.