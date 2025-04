Reembolsos mais rápidos: uma promessa a confirmar

O Governo anunciou um prazo médio de reembolso mais reduzido, em comparação com 2024. Para quem depende desse dinheiro, esta é uma excelente notícia. No entanto, importa esclarecer se esta promessa é concretizável para todos os contribuintes. O histórico mostra que casos mais complexos tendem a sofrer atrasos, o que pode significar que apenas aqueles que usam o IRS automático vão sentir realmente esta melhoria.

Menos retenções na fonte, menos reembolso?

A redução das taxas de retenção na fonte ao longo de 2024 alterou a lógica dos reembolsos. Muitos trabalhadores viram um aumento no salário líquido durante o ano, mas podem ter uma surpresa menos agradável quando submeterem a declaração do IRS.

A falta de literacia neste tema, leva a que muitas pessoas se sintam enganadas ao fazer a simulação e a depararem-se com uma surpresa na dimensão do reembolso, ou mesmo na necessidade de ter de pagar IRS.

Consignação de IRS: maior apoio à solidariedade

O aumento da consignação do IRS de 0,5% para 1% é uma mudança positiva, ao permitir que mais dinheiro seja direcionado para causas sociais, sem impacto direto no bolso dos contribuintes.

Prémios isentos de impostos: uma realidade confusa

Os prémios de desempenho isentos até 4.100 euros são um alívio para todos os trabalhadores, mas a necessidade de declará-los para garantir a isenção pode criar confusão. Além disso, a exigência de aumentos salariais mínimos para a empresa conceder essa isenção pode limitar a sua adoção.

As mudanças no IRS para 2025 trazem benefícios claros, como a possibilidade de reembolsos mais rápidos e novos incentivos fiscais. No entanto, há também desafios, nomeadamente, no impacto da redução das retenções na fonte e na aplicação prática de algumas deduções. A grande questão que fica é: será que estas alterações vão, de facto, tornar o sistema fiscal mais justo e eficiente, ou estamos apenas a assistir a um conjunto de medidas avulsas que podem gerar mais dúvidas do que soluções?

No dia 24 de maio de 2025, o Meo Arena vai receber o maior evento de literacia financeira da Europa, o MoneyLab Summit, que, por certo, irá clarificar estas e outras questões que possamos ter sobre as nossas finanças, economias e, até, investimentos.

Bárbara Barroso

CEO MoneyLab