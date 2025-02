Contratar um crédito de forma responsável não significa que esteja impedido de recorrer a créditos rápidos e fáceis de aprovar. Mas este tipo de financiamento requer mais atenção às condições contratuais, procedimentos e à entidade que concede o montante que precisa.

Conheça quais são os cuidados a ter ao contratar créditos pessoais rápidos e fáceis de aprovar.

Um crédito responsável, rápido e fácil de aprovar é possível

Parece um sonho, mas não é. Atualmente, é possível contratar um crédito de forma responsável em menos de 48 horas numa instituição de crédito credível. No entanto, antes de obter um crédito pessoal rápido e fácil, deve simular qual a prestação que vai pagar, tendo em conta a taxa de juro aplicável, maturidade do contrato e valor do financiamento. Esta é uma forma de perceber se este crédito compensa em termos de condições. Além disso, é aconselhável verificar como fica a sua taxa de esforço, para garantir que não afeta o seu orçamento familiar.

Após a fase de simulação, existem algumas entidades que pré-aprovam o crédito pessoal online. Mas, na maioria dos casos, as instituições de crédito ainda vão avaliar a sua capacidade financeira, solicitando o envio de documentos, para aprovarem definitivamente o seu financiamento.

Mini-créditos são aprovados mais facilmente

Se não precisar de um financiamento muito elevado, os mini-créditos online são a solução mais rápida, dado que as condições são mais flexíveis que os empréstimos “normais”. Além do processo ser todo realizado online, como as instituições de crédito só concedem financiamentos entre 500 e os 5 mil euros, estas não exigem o envio de tantos documentos. E caso já seja cliente, a análise é ainda mais rápida, podendo ver o seu crédito aprovado em 24 horas e ter o montante disponível na sua conta em menos de 48 horas.

Crédito sem burocracias? Cuidado!

Ao deparar-se com uma oferta de crédito que não envolva qualquer tipo de burocracia, desconfie. Afinal, mesmo que receba uma resposta imediata ao seu pedido, a instituição de crédito precisa de analisar a sua capacidade financeira, avaliando a sua taxa de esforço. Outro ponto essencial para a instituição é verificar os créditos que tem a decorrer e se está numa situação de incumprimento. Esta informação é obtida através do mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal.

Assim, geralmente, as instituições de crédito credíveis pedem o envio de uma cópia do seu documento de identificação, comprovativo de morada, os três últimos recibos de vencimento (quando trabalha por conta de outrem), a última declaração de IRS e o comprovativo de IBAN. Estes documentos podem variar consoante a entidade a quem pede um financiamento rápido.

Confirme se a instituição está autorizada a conceder créditos

Quando não conhece a entidade que oferece o financiamento rápido, não se precipite a aceitar uma proposta de crédito.

Por vezes, pode deparar-se com ofertas muito atrativas, seja em anúncios, nas redes sociais, por e-mail ou mensagem. Porém, este tipo de divulgação já pode ser um indicador que a entidade credora não está habilitada a conceder créditos. Mas para ter a certeza, é essencial que confirme se esta faz parte da lista de entidades aprovadas pelo Banco de Portugal. Caso não faça, não avance com o processo de crédito.