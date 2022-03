A empresária portuguesa tornou-se numa das maiores autoridades na sua área de negócio em Portugal, desenvolvendo a sua própria marca pessoal e a sua comunidade de milhares de mulheres empreendedoras, empresárias e aspirantes. E hoje é CEO na sua escola digital, o Girlbosses Hub – Escola da Liberdade Digital.

A sua resiliência levou-a a ser o que é hoje: uma empresária de sucesso que ajuda outras pessoas, principalmente mulheres, a construírem um negócio online que dá liberdade digital, ou seja, um negócio de educação online.

Foi em 2019, que começou a empreender online e desde então já fez vários lançamentos dos seus produtos digitais - cursos online, mentorias e programas, gerando uma faturação de mais de 250 mil euros. Hoje em dia, é mentora e professora de mais de 1,1 mil alunas, em mais de 15 países, com uma comunidade de mais de 15 mil seguidores ativos diariamente no Instagram.

“Agradeço todos os dias por ter colocado a minha liberdade como prioridade. Ter seguido o meu sonho empreendedor foi aquilo que transformou a minha vida. Acredito que a internet nos possibilita a ser realmente livres. Não foi um caminho fácil, mas certamente que estar num emprego também não o é. Provei a mim mesma que é possível e que não sou diferente de quem já tinha conseguido ter sucesso. Hoje, procuro transmitir esta confiança às minhas alunas, ensinar-lhes o meu método e ajudá-las a ser bem-sucedidas conquistando um estilo de vida com liberdade geográfica, financeira e de horários”, comenta Joana Sá.

Se procura mais liberdade geográfica, financeira e de horários e se sempre sonhou ter o seu negócio digital, mas nunca soube quais os primeiros passos a dar, revelamos as 5 dicas principais para começar, segundo a Joana Sá:

1. Defina o seu nicho e faça uma pesquisa de mercado para desenvolver o seu modelo de negócio. A forma mais simples e rentável de começar a empreender online é ensinar o que sabe aos outros. Que conhecimento ou habilidade poderia ensinar online?

2. Publique um questionário com uma recompensa para incentivar a resposta. Desta forma vai conhecer melhor as pessoas interessadas no que tem para oferecer e ensinar.

3. Crie o seu perfil de Instagram e faça com que o seu conteúdo esteja 100% alinhado com o que quer vender e com as respostas ao questionário.

4. Trace metas a curto, médio e longo prazo para o crescimento da sua comunidade e para os seus lançamentos. Além das metas, estabeleça os passos e as ações necessárias para lá chegar.

5. Defina qual o primeiro produto digital que quer lançar e marque a data do seu primeiro lançamento. No mundo digital pode apostar em diferentes produtos digitais. Podem ser cursos online, programas de coaching, mentoria, desafios de 30 dias, eventos online, ebooks e das mais variadas áreas (beleza; finanças; bem-estar; viagens; desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, design, culinária etc). Escolha o que mais tem a ver consigo e avance.