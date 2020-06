Não é difícil perceber quando estamos perante um comportamento aditivo e são milhares os portugueses que os evidenciam. São vários os sinais que, se estivermos atentos, nos ajudam a identificar a presença de uma adição ou de uma compulsão. O diagnóstico é, por norma, confirmado com base na frequência e na intensidade do comportamento, mas também através da análise do impacto que esse mesmo comportamento tem nas diferentes esferas da vida.

Podemos estar perante uma adição quando "o comportamento é cada vez mais frequente, nomeadamente quando passa a ocupar progressivamente mais tempo no dia a dia da pessoa, ao ponto de a levar a negligenciar outras tarefas, como a interromper o trabalho ou, no caso dos mais jovens, ainda estudantes, a estudar menos", indica Maria Veludo Chai, psiquiatra. Há duas atitudes que confirmam o diagnóstico de uma adição. Uma delas é "o hiperfoco", descreve a especialista.

O hiperfoco deteta-se "quando o comportamento em causa passa a ser uma grande prioridade", refere. A compulsão, a segunda atitute apontada pela profissional de saúde, surge "quando há uma vontade enorme de repetir o comportamento, a qualquer hora do dia e a qualquer momento", acrescenta ainda a especialista. Outro sinal frequente é a inversão de prioridades. "Nos comportamentos aditivos, o objeto de adição torna-se a centralidade da vida dos indivíduos, enquanto que outros comportamentos essenciais para o bem-estar e qualidade de vida, como o investimento familiar, social e ocupacional, passam a ser secundarizados", diz Marco Torrado.

Os efeitos da adição no cérebro são conhecidos e estão hoje bem documentados. O gânglio basal é um dos órgãos afetados. "Faz parte do circuito do prazer. As substâncias que causam dependência levam os neurónios a libertarem neurotransmissores como a dopamina que ativa a sub-região basal do gânglio basal, chamada de núcleo accumbens", esclarece o psicólogo clínico. "A dopamina que é libertada estimula igualmente a região dorsal do estriado", acrescenta ainda o especialista.

Esta é "a área do cérebro que está relacionada com a aprendizagem e com a consolidação de hábitos e comportamentos", esclarece Marco Torrado. "A amígdala é o centro do stresse, da ansiedade e da irritabilidade", informa o médico. "Perante a privação de uma substância ou abstinência, os neurotransmissores geram a libertação de corticotropina, causando uma sensação intensa e negativa no indivíduo", refere ainda o psicólogo clínico. O córtex pré-frontal é outra das áreas que são, por norma, atingidas. "O córtex pré-frontal que é responsável pelas decisões, controlo dos impulsos e emoções, também é afetado", alerta este profissional.

"Nos adictos, o neurotransmissor glutamato está aumentado, o que altera a forma como a dopamina afeta esta região, incentivando o consumo", sublinha. A longo prazo, são vários os efeitos. "As áreas pré-frontais do córtex são as que apresentam um maior comprometimento a médio e longo prazo, o que interfere significativamente com a capacidade de os indivíduos tomarem decisões mais saudáveis e adaptativas nas várias esferas da sua vida", acrescenta ainda Marco Torrado.

Qual é a sua probabilidade de desenvolver uma adição?

Existem vários fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de um comportamento aditivo que são comuns a praticamente todos os casos de adição. Fique, de seguida, a saber quais:

- Genética

Investigações internacionais têm sugerido que as variáveis genéticas têm um peso de cerca de 50% no risco de desenvolver uma adição. A psiquiatra Maria Veludo Chai confirma que a predisposição genética tem um papel importante no desenvolvimento de várias adições. Na adição do álcool, por exemplo, "existem padrões familiares de consumo e dependência que se mantêm ao longo de várias gerações", exemplifica a especialista.