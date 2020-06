O cantor britânico Sting é um dos adeptos desta forma de vivenciar o sexo, que, segundo os especialistas, relaxa o corpo e o espírito, alivia o stresse, potencia a satisfação sexual e, nos homens, combate a ejaculação precoce. Em entrevista a um jornalista, o artista confessou que ele e a mulher, Trudie Styler, chegavam a ter sessões de sexo tântrico que duravam oito horas. A atriz Heather Graham e o rapper, empresário e ator Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy, são outros praticantes famosos.

Também apelidado de neotantra e de navatantra, este tipo de sexo privilegia o toque sensual, a partilha e a cumplicidade com o parceiro, desvalorizando o orgasmo imediato, ao contrário do que sucede com o tradicional. A ideia é prolongar a duração do prazer e sentir mais o outro. Ficou curioso? Antes de avançar, existem, no entanto, várias coisas que deve saber para poder tirar todo o partido deste momento de fruição sexual, que, se cumprir todas as regras, deverá ser mais longo do que o habitual.

1. Escolha o dia certo

Os períodos pré-menstruação e pós-menstruação são propícios, porque são altamente energéticos para a mulher. Sabe-se ainda, nos dias que correm, que, nas fases de lua cheia, a mulher tem mais potência sexual e, nas de lua crescente, o homem está mais viril. Na lua nova, ambos estão relativamente sexuais.

Já na minguante, a energia não está muito propícia, pelo que essa não será a melhor altura para avançar. O quinto dia de lua cheia e o décimo-quinto dia da lua de nascimento são considerados mágicos para o tantra. Para que a atividade sexual seja mais prolongada, o melhor horário é entre as 13h00 e as 23h00.

2. Prepare o espaço com antecedência

Alguns dias antes de avançar para este ritual sexual, limpe o espaço, utilizando incensos de boa qualidade e um copo de água com sal marinho ou grosso para absorver as energias astrais inconvenientes. Antes de avançar, para criar o cenário perfeiro, coloque músicas de mantras ou de transe, instrumentais, para o ambiente ficar com a vibração desses sons sagrados. Encontra milhares delas na internet.

3. Crie o ambiente ideal

As cores também ajudam a criar a atmosfera ideal, pelo que deve procurar tirar partido delas e da sua influência. O vermelho e o laranja são estimulantes e o violeta e o azul-escuro induzem um estado emotivo. A cama deve estar próxima do chão, os tapetes devem ser grandes e as almofadas devem estar espalhadas pela casa.

Plantas ou flores dão um clima de naturalidade e as luzes das velas, combinadas com espelhos, favorecem os tons de pele e podem aumentar o erotismo de certas partes do corpo. Os lençóis devem ser cobertos com algumas flores e/ou serem previamentes perfumados com fragrâncias suaves. Deve-se ainda queimar um incenso doce.

4. Aposte em aromas sensuais

Existe um aroma ideal para cada parte do corpo. Na mulher, deve aplicar-se óleo de jasmim nas mãos, óleo de pachuli, no pescoço e na face, óleo de âmbar ou almíscar sintéticos nos seios, extrato de valeriana no cabelo, óleo de sândalo nas coxas e, por fim, perfume de açafrão nos pés. Para o homem, recomenda-se o óleo de sândalo, que deve ser colocado na testa, no pescoço, na barriga, no peito, nos genitais, nos braços, nas pernas e nos pés.

5. Explore os quatro diferentes tipos de prazer

Na filosofia do tantra, fala-se no prazer das emoções, no prazer perfeito, no prazer absoluto e no prazer inato. As suas manifestações são conhecidas como o sorriso, o olhar, o abraço e a união completa. À medida que vai avançando na relação sexual, como se os preliminares se prolongassem durante horas, respire fundo e deixe-se levar pela suavidade do toque e/ou dos beijos, aproveitando para olhar o outro nos olhos e comunicar apenas com o olhar.

6. Dê beijos estimulantes

Segundo a filosofia tântrica, existem oito tipos de beijo. O direto, o curvado, o erguido, o pressionado, o altamente pressionado, o do lábio superior, o envolvido e o da luta da língua. O mais importante é o do lábio superior, que não deve ser esquecido nos momentos mais quentes.

Quando a mulher está cheia de desejo, deve colocar o lábio no inferior da boca do homem, mastigando-o e mordendo-o nesta região, sempre com (muita) suavidade. Ele, por sua vez, deve fazer o mesmo com o lábio superior da mulher, sugando-o com ternura e delicadeza.

7. Prefira posições que prolonguem o contacto

Na maioria das posições sexuais sugeridas pelos especialistas em sexo tântrico, é a mulher que fica por cima e de frente para o homem. Estas são as posições onde a mulher tem uma maior liberdade de movimentos mas, segundo os praticantes mais experientes, o homem tem uma maior dificuldade em ejacular, logo o casal consegue prolongar o contacto. No caso de precisar de ideias, pode recorrer a algumas das posturas que lhe mostramos na galeria de imagens que se segue.