Sexo em qualquer idade. Por que não? A sociedade mudou (muito) e ser mais velho não é sinónimo de viver aborrecido e cansado. Longe disso! São muitos os especialistas que o afirmam. "Com o aumento da esperança de vida, passou-se a pensar mais na qualidade de vida associada à idade/velhice, na qual a sexualidade desempenha um papel importante", confirma também Erika Morbeck, sexóloga.

A reforma, ao contrário do que sucedia antes, deixou de ser associada a uma velhice decadente e transformou-se numa nova fase do desenvolvimento humano. Cada vez mais saudáveis, os séniores, como agora são chamados, querem e podem viver plenamente a sua vida e a sua sexualidade. Conheça, de seguida, as cinco regras básicas para desfrutar da sexualidade nesta e em qualquer outra idade.

1. Diga não às normas rígidas

A espontaneidade é a chave de uma vida sexual plena. Faça o que dita a sua imaginação sempre com base no respeito mútuo mas soltando as rédeas. Esqueça os pudores.

2. Aposte nos preliminares

Está provado. Existe uma ligação direta entre os jogos amorosos que antecedem a relação e a qualidade do momento orgásmico.

3. Confie em si mesmo

Desmistifique os estereótipos de beleza, interiorizando que não são essenciais para ter uma vida sexual plena. Não tenha vergonha do seu corpo. Admire-se!

4. Fuja da rotina

Para que a chama não se apague, introduza novas experiências que possam agradar a ambos. Não perde nada em experimentar.

5. Fale sobre o que gosta

Mostre-lhe ao outro elemento do casal quais são as suas zonas mais erógenas e fale sobre quais são as suas zonas mais erógenas.

Além de procurar seguir regularmente estas regras, é ainda importante ir variando as posições sexuais, para fugir à monotonia e também para apimentar a relação, algo fundamental em todas as idades. Algumas das que se seguem podem não ser adequadas às pessoas mais velhas, muitas vezes com pequenas maleitas que condicionam o seu dia a dia, mas outras adequam-se na perfeição. Experimente!

Texto: Ana Catarina Alberto com Erika Morbeck (sexóloga)