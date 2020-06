Deitada, de costas, de lado, de frente, por trás... As opções são muitas e variadas. Em matéria de posições sexuais, vale praticamente tudo para atingir o objetivo máximo, o orgasmo. Sem pudores e de preferência sem tabus. Nos consultórios de sexologia, as recomendações a este nível estão longe de ser formatadas. Todavia, na vida real, nem sempre é assim e, apesar da muita informação disponível, as dúvidas continuam a ser muitas. "Quando sugerimos posições é importante perceber se a mulher se sente à vontade, se está confortável com o seu corpo, se costuma ter dores na relação sexual", explica a sexóloga Vânia Beliz, autora do livro "Ponto quê?", publicado pela editora Objectiva. "Se para a mulher é importante a estimulação clitoriana para atingir o orgasmo, a posição de missionário pode não ser a mais gratificante", exemplifica.

E, se não gostar de ser observada, ter o companheiro por trás pode ser intimidador. "Todas as posições são possíveis e todas poderão proporcionar prazer. Quanto mais posições experimentar melhor irá perceber o que mais lhe agrada", sublinha Vânia Beliz, que escolheu quatro posições aliadas do orgasmo feminino e explicou as suas vantagens, como pode descobrir de seguida. 1. Alinhamento coital Nesta posição, a mulher deverá ficar deitada de barriga para cima e o parceiro posicionar-se em cima dela, encaixando a cabeça no seu ombro, permanecendo nessa posição. O homem deverá introduzir o pénis na vagina da parceira e friccionar com a base do seu pénis o osso púbico da parceira. O pénis não é retirado da vagina. A diferença entre o alinhamento coital e a posição de missionário está no posicionamento dos corpos e no ângulo de penetração.

"O homem deverá penetrar a parceira de um ângulo mais elevado, deitando-se sobre o corpo dela", explica Vânia Beliz. Ao executar esta posição, alguns casais colocam por baixo da bacia da mulher uma pequena almofada para que a zona pélvica fique mais elevada e possa haver mais contacto entre os corpos. Além disso, a mulher poderá colocar as pernas à volta do parceiro, no entanto alguns especialistas referem que a técnica pode resultar melhor se a mulher permanecer com as pernas fechadas.

Esta posição propicia o aumento da sensibilidade. Para que a mulher tenha mais prazer, deve ser posicionada para que a zona clitoriana externa e interna seja estimulada mais intensamente, proporcionando-lhe maior sensibilidade e prazer. Ajuda-a a sentir melhor o parceiro e ele também tem mais prazer, uma vez que se sente mais apertado no seu interior. O alinhamento coital é ideal para casais que procuram maior proximidade.

É uma técnica utilizada com frequência em terapia sexual para ajudar mulheres que têm dificuldade em atingir o orgasmo. De salientar que esta posição resulta melhor se for antecedida por um período de preliminares que permitam à mulher ficar mais excitada, com o clítoris aumentado e logo, mais sensível ao contacto com o corpo do parceiro.



























































2. Posição de missionário