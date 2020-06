A depressão é uma doença muito mais comum do que à partida se poderia pensar, afetando, em média, de acordo com as estimativas internacionais, uma em cada cinco pessoas ao longo da sua vida. Portugal é o país da Europa com maior taxa de doentes com depressão e, apesar de ser um dos países com maior consumo de antidepressivos, aproximadamente um terço das pessoas com perturbações mentais continua sem tratamento, como alertam regularmente especialistas.