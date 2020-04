O isolamento social, o confinamento e a sensação de desconhecimento e/ou de incerteza em relação ao futuro são algumas das muitas consequências globais da pandemia da COVID-19, que não poupa ninguém, como se tem visto em todo o mundo. Os doentes infetados com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) podem, à semelhança de outros pacientes que integram grupos de maior risco, sentirem-se ainda mais ansiosos nesta fase, o que é natural.

Além das questões relacionadas com o controlo da doença, o receio de contrair a infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a quantidade avassaladora de notícias a que estamos expostos diariamente podem contribuir para que surja um sentimento de ansiedade que pode ser perturbador. Assim, com base nos conselhos compilados por fontes reconhecidas, ajudamos a identificar os sinais e sintomas que podem estar associados à ansiedade que tem sentido.

Para além desses, apresentamos-lhe, ainda, várias estratégias para a prevenir e combater. De acordo com o site Saúde Mental, página oficial do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde, criada com o objetivo de informar e esclarecer dúvidas relacionadas com a COVID-19, as pessoas que vivem com doenças crónicas, os idosos, os profissionais de saúde e os cuidadores são os grupos mais vulneráveis à situação de crise que enfrentamos. Esse site alerta que entre os sinais de alarme associados à ansiedade incluem-se dificuldade em adormecer, sensação de medo, alteração de comportamentos alimentares e de sono, degradação da doença mental ou crónica e o aumento do consumo de álcool, tabaco ou outras substâncias nocivas.

Estes sinais e sintomas podem, como também refere um artigo publicado no site da Prevenir, interferir no nosso dia a dia e, no caso de pessoas com doenças crónicas, comprometer o controlo da doença e o seu bem-estar. Importa, então, adotar hábitos que ajudem a prevenir e a combater a ansiedade, uma vez que as pessoas que vivem com VIH e as suas comunidades têm décadas de experiência no que toca a resiliência, sobrevivência e superação de obstáculos.

1. Mantenha rotinas saudáveis

Tente, dentro do possível, não modificar os seus hábitos e seguir rotinas estruturadas, o que o vai ajudar a sentir-se mais seguro. Cuidar de si é igualmente muito importante. Por isso, faça uma alimentação equilibrada e variada, pratique atividade física em casa e durma um número de horas suficiente de forma a sentir que o sono foi reparador.