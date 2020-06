A urze, uma planta muito comum em várias regiões do país, contém flavonoides, como a quercetina ou o kaempferol, com ação anti-inflamatória, calmante e antialérgica e arbutósido, com ação antioxidante e antissética, com especificidade para as vias urinárias. Para além disso, contém taninos, uma substância que tem uma ação adstringente e regeneradora dos tecidos. Outro dos componentes desta planta são as proantocianidinas oligoméricas, com ação antioxidante.

Esta planta também contém vários triterpenos, com particular destaque para o ácido ursólico, com ação antioxidante, anti-inflamatória, regeneradora e protetora da pele e cabelo. Vários estudos confirmaram, ao longo dos anos, o seu efeito fotoprotetor, como é o caso de um publicado no Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, em 2012. Um gel obtido a partir dos componentes da urze demonstrou ter um efeito protetor da pele contra os raios ultravioletas.

O extrato aplicado na pele, 30 minutos antes da exposição solar, teve uma ação anticancerígena, antioxidante e anti-inflamatória comprovada, reduzindo o número de queimaduras solares comparativamente ao grupo placebo que também participou num desses ensaios científicos. Estes resultados podem ser potenciados com a junção de extrato de grainhas de uva, como avançou com um estudo científico publicado no Journal of Physiology and Pharmacology, em 2011.

As principais indicações da urze

De acordo com João Beles, naturopata e professor no Instituto de Medicina Tradicional de Lisboa, esta planta tem eficácia comprovada numa série de problemas de saúde. Para além de prevenir e favorecer o tratamento de infeções das vias urinárias, da hiperplasia benigna da próstata e de ser drenante, podendo ser utilizada em procedimentos para desintoxicação geral, a urze também defende o organismo da hipertensão, uma vez que atua como aquarético, prevenindo o problema.