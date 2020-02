Quem não se lembra do mítico Vicks VapoRub? Um medicamento recomendado para o alívio sintomático da congestão das vias respiratórias superiores e da tosse associada a gripes e constipações, usado em Portugal hás várias décadas. Para os aborígenes da Austrália, esta é uma árvore de grande importância na sua medicina tradicional e milenar, utilizando estes tanto a sua casca como as suas folhas e as suas flores para combater e prevenir várias doenças.

Julga-se terem sido eles a descobrir as propriedades medicinais do eucalipto, apesar de os chineses e de os indianos também a incluírem, desde os tempos da antiguidade, na sua farmacopeia. Em Portugal, pensa-se que terá sido introduzido no século XIX e é hoje cultivado um pouco por todo o país. A grande percentagem, cerca de 95% de acordo com as estimativas de muitos analistas do setor florestal, encontra-se, no entanto, na faixa litoral a norte do rio Tejo.

Os componentes e as propriedades das folhas de eucalipto

O componente mais ativo das folhas do eucalipto é o cineol, também conhecido por eucaliptol, que representa cerca de 70% das substâncias que o integram. Contém ainda monoterpenos, taninos, resinas, flavonas e óleo essencial. O eucaliptol tem propriedades brônquio-dilatadoras que tornam a respiração mais fácil, agindo ainda como um antissético das vias respiratórias. É também anti-pirético, combate a tosse e ainda atua como cicatrizante e como vermífugo.

Pode, como sugerem alguns especialistas, ser aplicado em forma de supositório. Este derivado do eucalipto é desinfetante e útil no combate a vários tipos de bactérias, especialmente o estafilócocus. É ainda, sublinham médicos e botânicos de todo o mundo, eficaz no tratamento de otites, de gripes, de bronquites, de inflamações orofaríngeas, de diabetes e de cistites. Para além das propriedades expetorantes que tem, também age estimulando a produção de insulina.

Usado sob a forma de óleo essencial, diluído e aplicado em compressas, alivia dores musculares e reumáticas. Devido às enormes quantidades de água que esta árvore absorve ao longo do seu ciclo de desenvolvimento, foi introduzida em alguns países numa estratégia de tentativa de combate à malária. Muitos defendiam que acabariam com as zonas pantanosas que atraem os mosquitos, daí alguns países, como é o caso do Brasil, darem-lhe o nome de árvore-da-febre.

As contraindicações do uso das folhas de eucalipto

Tanto o chá como o óleo essencial estão interditos a grávidas, a mulheres em período de lactação, a crianças com idade inferior a seis anos, a pessoas com alergias respiratórias e a doentes que sofram de epilepsia. Não se recomenda também em tratamentos prolongados em casos de rinite e sinusite. Os componentes das folhas de eucalipto também não devem ser utilizadas quando existam problemas hepáticos ou inflamações do trato gastrointestinal.

O eucalipto, uma das árvores que existem em maior número no território continental, é usado no fabrico de móveis, na construção naval, na construção civil e na indústria de produção da pasta de papel. É, no entanto, pouco apreciado pelos ambientalistas pois, ao ser introduzido em vários países, incluindo o nosso, como monocultura com fins unicamente comerciais, tem vindo a destruir a flora e a fauna autóctone. A madeira desta árvore é arde com muita facilidade.

Texto: Fernanda Botelho (autora de livros de botânica e colaboradora regular da Jardins)