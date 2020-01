3 plantas do tempo frio que fazem bem à saúde

Sorrateiro e muito subtil, o inverno começa a dar os primeiros sinais após os festejos do Pão por Deus, do Dia dos Fiéis Defuntos ou do Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, a anunciar o Dia de São Martinho, a 11, com o ar a cheirar a castanhas, os dióspiros a espapaçarem-se no chão, as romãs expondo-se em frestas suculentas ainda penduradas nos ramos. O sol mais tímido encurtando os dias.

No entanto, no meu jardim, as folhas da ameixeira demoram em cair, a macieira parece estar indecisa e quer voltar a florir. As estações andam um pouco confusas com as alterações climáticas, que são reais, palpáveis, visíveis e vieram para ficar aqui e no resto do planeta, para mal dos nossos pecados e são literalmente nossos os pecados ambientais causadores de tamanho desnorteamento planetário.

Mas não é disso que pretendo falar mas, sim, dos indícios que vou tendo na leitura que faço da paisagem que me rodeia nesta altura. Não consigo deixar de reparar nas urtigas, nas violetas e na morugem, que constituem a trindade vegetal que todos os anos anuncia a aproximação do inverno e que, em tisanas, infusões ou saladas, ajudam a prevenir e a combater as doenças típicas da estação.

O poder curativo das urtigas

Constato com regozijo que aqueles rebentos verdes que encontrei no bosque há umas semanas são, de facto, urtigas. Com alegria e gratidão, preparo-me para mais um inverno urticante. Começo pelas infusões quase diárias, assim em jeito de quem carrega as baterias. Depois, vêm as sopas, os sumos, os risotos, as omeletas, as açordas, o pão e por aí fora…

Viva o inverno que me é anunciado por este verde, viçoso, suculento e altamente nutritivo, pura injeção de clorofila, ferro, cálcio, zinco e vitaminas. Um excelente diurético, recomendado em caso de gota e reumático, ajudando a eliminar o ácido úrico. As urtigas são tónicas do aparelho digestivo, anti-inflamatórias e ainda aumentam a produção de glóbulos vermelhos no sangue, muito úteis em casos de anemias.