Na Índia, o basílico, nome por que também é conhecido o manjericão, é considerado uma erva santa, que é plantada junto aos templos, sendo oferecida a muitos deuses hindus em épocas e festividades especiais. Existe mesmo uma lenda que assegura que esta planta aromática cresceu junto ao túmulo de Jesus Cristo depois de ele ter ressuscitado e é por isso que alguns padres ortodoxos, ainda nos dias de hoje, colocam vasos com basílico junto ao altar de muitos templos.

Manjericão, manjericão-grande, basílico, alfavaca, alfádega, manjerico-de-folha-grande, erva-real e manjerico são os nomes comuns do Ocimum basilicum L. O nome genérico, deriva da palavra grega ókimon, que quer dizer perfumado. O nome específico deriva da palavra basilikon, que significa realeza. Com origem na Pérsia e na Índia, esta erva aromática, muito usada na gastronomia italiana e na famosa piza margherita, é da família das Lamiáceas.

Esta planta herbácea pode medir entre 30 a 50 centímetros de altura. As folhas do manjericão podem, consoante a variedade, ser verdes ou púrpuras. Podem ser espessas (com 2 a 7,5 centímetros de comprimento) ou finas (com 1 a 2 centímetros de espessura) e, habitualmente redondas, são muito aromáticas. As flores podem ser brancas ou cor de rosa e são hermafroditas. Na sua composição, as folhas contem óleo essencial com estragol e linalol, mas também flavonoides. Na cozinha, é utilizado em saladas, molhos de tomate, sopas, queijos, pratos com ovos e pizas. Também se extrai o óleo das suas folhas, que é usado para perfumaria e para outros fins aromáticos.

A utilização medicinal do manjericão é (re)conhecida. Para além de acalmar o sistema nervoso e de estimular o apetite, melhora o processo digestivo, combate os estados depressivos, protege dos radicais livres que oxidam o organismo, previne a diabetes e ainda desintoxica. Tem ainda o mérito de purificar o fígado e salvaguardar a flora intestinal, como também confirmaram vários estudos levados a cabo nas últimas décadas. Também diminui a oleosidade da epiderme.

As técnicas de cultivo para ter sempre manjericão à mão

No São João, é tradicional cada pessoa comprar um vaso de basílico para colocar na janela da cozinha e assim manter afastadas as moscas. O ciclo biológico desta planta é anual ou vivaz (em clima quente) e as variedades mais cultivadas diferem. Existem variedades de folha grande e pequena, verde ou roxa e flores vermelhas e roxas. As mais conhecidas são a Difforme, também conhecida como grande folha de alface, mas também a Napoletano, a Valentino e a Italian.

Essas são variedades de folha verde e larga. A lista inclui ainda a Purple delight, a Italian Red, a Purpule Ruffles e grande violeta, variedades roxas. A Siam queen, a Cuban, a Bush Green e a alfavaca grega, variedades indicadas para varandas, de folha pequena, são outras a considerar. Em todas elas, a parte comestível são as folhas e as flores. No que se refere às condições ambientais, esta planta gosta de um solo húmido, rico em nutrientes e em matéria orgânica com bom escoamento de água. Os solos silíceo-argilosos e francos são os mais aconselhados para esta cultura. O pH ideal para o seu cultivo é de 6,4.

Temperada e temperada-quente são as zonas climáticas adequadas, sendo o manjericão nativo das regiões tropicais. As temperaturas ótimas situam-se entre os 15º C a 25º C. A mínimas não devem ultrapasar os 2º C negativos e as máximas os 40º C. A paragem do desenvolvimento ocorre aos 11º C, situando-se a temperatura de germinação ideal entre os 15º C e os 20º C. A exposição solar deve ser de semi-sombra ou pleno sol e a humidade relativa média a alta.