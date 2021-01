Há quem diga que sorrir é o melhor remédio que temos. Numa altura em que manter o otimismo é difícil, mas também tão necessário para o nosso bem-estar, um sorriso pode mudar tudo: aliviar e reduzir o stresse, elevar o nosso mood de forma natural, dar um boost à nossa saúde global (o ato físico de sorrir ajuda o nosso sistema imunitário a funcionar de forma mais eficiente), e ajudar-nos a manter sentimentos positivos.

E se um sorriso é bom, um sorriso bem cuidado com produtos naturais, que não prejudicam o meio ambiente, é ainda melhor.

Afinal de contas, e por mais pequenas que certas mudanças possam parecer à primeira vista, as nossas rotinas de higiene oral são um ótimo ponto de partida para criar hábitos mais sustentáveis, eco-friendly e conscientes.

Basta pensarmos no impacto que fechar a torneira enquanto escovamos os dentes tem a nível dos recursos naturais do nosso planeta, ou na enorme diferença entre escolher uma escova de plástico (cujo impacto no meio ambiente é massivo, não só pelo desperdício que cria, mas também pelo facto de, mais vezes do que menos, acabar a poluir os nossos oceanos) ou uma opção amiga do ambiente, como as escovas de dentes de bambu, plástico reciclado ou até mesmo bioplástico.

Não é apenas o planeta que beneficia das nossas escolhas eco-friendly. Quando falamos em cuidados de higiene oral naturais (como pastas de dentes ou elixires), falamos em cuidados que não contém ingredientes tóxicos ou agentes agressivos, que são frequentemente encontrados em opções mais convencionais.

Para além disso, muitos deles vão recuperar tradições antigas, que ajudam a manter os nossos dentes e gengivas saudáveis - o oil pulling, por exemplo, é uma prática ancestral da Medicina Ayurvédica, que usa óleos naturais para limpar e desintoxicar toda a cavidade oral.

Segundo a tradição Ayurveda, a cavidade oral, e sobretudo a língua, é um indicador daquilo que se passa internamente, no nosso organismo. Por outras palavras, ao mantermos a boca limpa, estamos também a estimular um detox interno.

Dos dentífricos zero-waste aos elixires inspirados nestas práticas ancestrais, sem esquecer as escovas e acessórios amigos do ambiente, a Organii tem à disposição uma série de sugestões de higiene oral que prometem ajudar a alcançar uma rotina mais saudável, para nós e para o planeta.

COMEÇAR PELO BÁSICO

Uma das primeiras e mais simples mudanças que pode fazer à rotina é optar por uma escova de dentes que seja amiga do ambiente, capaz de oferecer uma escovagem eficaz e suave sem prejudicar o planeta e o seu equilíbrio.

A Organii sugere que opte por escovas fabricadas a partir de matérias-primas 100% renováveis, mas também ecológicas e zero waste, como é caso da Escova de Dentes Média, cujo cabo é composto por 70% de óleo de rícino e 30% de bioplástico.

Além disso é recarregável e mais económica - basta trocar a cabeça de três em três meses, mantendo o cabo original e evitando assim o desperdício associado à compra de uma nova escova de dentes.

ESCOLHER A PASTA DE DENTES ADEQUADA

Dentes sensíveis, sorriso mais branco, gengivas protegidas e saudáveis: quando o tema é higiene oral, existem inúmeras necessidades que devem ser postas em cima da mesa quando chega a hora de escolher uma pasta de dentes.

Existem inúmeras opções, desde dentífricos com uma textura gel que garantem uma limpeza gentil aos branqueadores sem flúor e sem agentes de espuma, que contém óleo de coco bio, menta e carvão ativado.

BOCHECHAR, BOCHECHAR, BOCHECHAR!

Para além dos fios dentários sustentáveis e naturais, os elixires são um ótimo complemento para qualquer rotina de higiene oral.

A Organii sugere elíxires inspirados na tradição Ayurveda e criados para equilibrar o microbioma oral e melhorar a higiene oral, eliminando a placa bacteriana, germes e bactérias.

Ajuda a prevenir problemas de gengivas e a estabilizar a flora oral, ao mesmo tempo que proporciona uma proteção eficaz contra a proliferação de bactérias.

Texto: Organii