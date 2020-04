Lave as mãos com água e sabão ou solução alcoólica depois de qualquer contacto com o doente ou a sua envolvência.

Desinfete, com frequência, torneiras, interruptores e maçanetas de portas, sobretudo se o doente utiliza essas zonas comuns.

As recomendações são dos médicos do Núcleo de Estudos de Hospitalização Domiciliária (NEHospDom) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI).