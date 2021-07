Cada vez mais existe uma procura por um sorriso perfeito, por isso todos os dias somos procurados para copiar (imitar) sorrisos de famosos, ou sorrisos considerados “perfeitos”. Será isto um mito ou realidade, com a tecnologia e as possibilidades técnicas, que hoje um médico dentista dispõe?

A possibilidade de copiar um sorriso perfeito já é muita antiga, ou seja, bastava enviar uma foto de um sorriso e o seu médico dentista podia copiar esse sorriso. O problema é que isto era um mito, já que a cópia exata não era possível.

Mas a evolução da tecnologia nos dias de hoje, permite um mundo infinito de possibilidades, desde a cópia da forma/ tamanho/ posição/ cor dos dentes de um famoso, como de qualquer pessoa que podermos imaginar.

Quais as tecnologias que um médico dentista dispõe, para poder imitar algo tão natural? Proponho um exemplo para podermos entender: imagine que o seu pai ou a sua mãe, perderam os seus dentes e precisam de colocar Implantes dentários.

Quando o médico dentista lhe pergunta: que dentes gostaria de ter, e o seu pai/mãe responde que no passado tinha os dentes igualzinhos aos seus! Será possível doar o seu sorriso ao seu pai ou mãe. Hoje, o seu médico dentista pode tornar isto realidade.

Como funciona?

A primeira etapa passa por criar um clone digital do seu pai ou mãe, através de um scanner facial (que permite ter a face em 3D no computador), um CBCT (uma tomografia computadorizada, para obter a posição 3D do crânio) , fotografias e vídeos, e finalmente um Scanner intra oral, que permite obter em 3D a posição dos dentes e gengiva.

Seguidamente criamos um clone digital seu, e juntamos todos os ficheiros da face e dos dentes, no ficheiro do seu Pai/ Mãe. Ou seja, copiamos os seus dentes em 3 dimensões, inseridos na face do seu familiar.

Para podermos efetuar a cirurgia de implantes dentários, produzimos guias cirúrgicas tridimensionais impressas numa impressora 3D, que permitem com uma precisão extraordinária colocar os implantes na posição ideal óssea, e ter os dentes fixos já feitos antes da cirurgia, através da impressão 3D ou da fresagem em CAD CAM.

Já imaginou a ligação emocional que um pai/mãe pode sentir, depois de ter uma cópia dos dentes de um filho na sua própria boca?

Claro que esta possibilidade é muito fácil quando temos presencialmente o sorriso perfeito que pretendemos copiar, mas hoje em dia foram criadas plataformas online de faces e dentes de sorrisos famosos ou sorriso perfeitos. Uma dessas plataformas é o Digital Smile Design do Brasileiro Christian Coachman. E o seu médico dentista pode ter a sua própria base de dados, com sorrisos doados por outros pacientes, o que lhe permite escolher, quase que como num cardápio, o seu sorriso ideal!

Claro que existe algumas limitações, como a arquitetura labial, já que o lábio é a moldura do sorriso, e cada pessoa tem a sua forma de lábios. Outra das limitações é a arquitetura gengival, apesar de hoje em dia termos várias técnicas para alterar a forma das gengivas, através do laser ou dos enxertos gengivas.

Outra limitação é a forma das arcadas dentárias e a relação entre as arcadas dentárias, que podem não ser alterados devido à relação com músculos e ossos.

Apesar destas limitações, as possibilidades são infinitas, desde a cópia da forma em 3D, tamanho, posição, textura e detalhes anatómicos, cor e a ideia geral do sorriso. Não existe nada tão harmónico como a cópia de um sorriso natural. A esta tecnologia hoje em dia chamamos de “Sorriso Doador”.

Um artigo de João Mouzinho, Médico Dentista e Responsável do Departamento de Reabilitação Oral da MOLAR CLINIC no Porto e Professor da Pós Graduação de Reabilitação Oral Biomimética Avançada - CESPU.