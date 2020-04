Em tempos de isolamento social há uma predisposição maior para o uso das redes sociais, tanto por adultos, como por menores. A importância da internet já era considerável antes da pandemia e agora, em tempos de recolhimento, tornou-se um dos principais recursos de entretenimento.

Através dela, temos acesso a informação inesgotável, compras, lazer, educação e, principalmente, comunicação. E, neste último ponto, o destaque vai inevitavelmente para as redes sociais. Estima-se que mais de mil milhões de pessoas têm perfis em plataformas como o Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Twitter, SnapChat, entre outras, e que mais de cinco milhões de crianças abaixo de 13 anos têm conta no Facebook, apesar de esta rede social “proibir” crianças menores de 13 anos fazerem parte da rede. Mas já diz o ditado que o fruto proibido é o mais apetecido e, por conseguinte, é fácil ultrapassar essa proibição, mentindo na idade.

Apesar de todas as vantagens e da componente de entretenimento que esses espaços oferecem, eles representam também um enorme perigo, porque as crianças são colocadas diante de um ecrã cheio de possibilidades e de informações para as quais ainda não têm completa capacidade de discernir o que é verdadeiro ou falso e o que representa perigo ou não. Assim, abre-se uma porta para uma plateia que pode representar o pior pesadelo dos pais.

É frequente que a criança ou adolescente com perfil próprio coloque fotografias de tudo o que faz, ficando acessível a centenas ou milhares de pessoas. Embora possam parecer partilhas inofensivas, essa rotina pode sujeitá-los a vários riscos, sobretudo a pessoas mal-intencionadas e com objetivos muito claros e, geralmente, de cariz criminal.

É fundamental que os pais exerçam uma supervisão rigorosa sobre os conteúdos e que, acima de tudo, eduquem as crianças no sentido de as alertar para os perigos existentes. É importante que as orientem sobre os conceitos de risco e de segurança na internet, falando abertamente sobre os conteúdos que podem publicar e de que forma. Devem também explicar o que é atividade inapropriada (como a partilha de fotografias íntimas), cyberbullying, perseguição (stalking) e qual risco de divulgação da informação pessoal. É indispensável que os pais ensinem as crianças sobre a responsabilidade que é ter um perfil numa rede social e quais são as boas condutas a seguir, reforçando que o que é divulgado permanece na internet, mesmo que os conteúdos sejam removidos.

Esta partilha é uma forma de dotar as crianças de conhecimento que as permitirá entender os riscos das redes sociais, bem como mantém uma linha de comunicação aberta e segura com os pais, de forma a poderem recorrer a eles se algo sair da “normalidade” para a qual foram instruídas. Além disso, os pais devem monitorizar toda a atividade online dos seus filhos, para que lhes possa não só dar indicações do seu comportamento (se é ajustado ou não), como saber quem faz parte dos contactos dos seus filhos.