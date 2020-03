Mas quais são afinal as causas da insónia? Segundo António Atalaia, "embora as pessoas possam ter insónia por padecerem de uma patologia primária do sono, como as apneias do sono ou os movimentos periódicos do sono, as insónias secundárias a causas extrínsecas ao sono são mais comuns". Na sua origem, estão diversos fatores, que podem (ou não) estar interligados, nomeadamente fatores psicológicos, associados à ansiedade que surge de problemas laborais, familiares ou pessoais.

Para além desses, o especialista aponta ainda fatores ambientais, em particular a ausência de um ambiente adequado ao descanso, como é o caso de um quarto com excesso de ruído, de frio, de calor ou até de luminosidade. Em terceiro lugar, surgem os maus hábitos. A ingestão excessiva de bebidas e/ou de alimentos estimulantes que perturbam o sono, como o café. Irregularidade de horários, por exemplo, no caso de quem trabalha por turnos, é outro dos que o neurologista menciona.

Os diferentes tipos de insónia que o impedem de dormir Existem diversos tipos de insónia. Muitos deles surgem habitualmente associados a causas distintas. A Classificação Internacional das Desordens do Sono, criada pela Academia Americana da Medicina do Sono há uns anos, aponta os mais preocupantes. Por isso, nos casos em que não conseguir dormir é uma regra sem exceção, há que detetar a causa do problema e recorrer a um especialista em medicina do sono para ultrapassar o problema e descansar sem ter de contar carneiros. 1. Insónia de ajustamento Relacionada com uma situação de stresse identificada, que pode ser de natureza psicológica, psicossocial, interpessoal, ambiental ou física, é uma forma de insónia aguda. Habitualmente, regista-se uma melhoria devido à adaptação do paciente à situação e a duração dos sintomas não ultrapassa, em média, o limite máximo de três meses. 2. Insónia psicofisiológica Associada a uma preocupação constante e uma ansiedade excessiva do paciente com o seu problema de sono, consiste na dificuldade em adormecer às horas normais mas os que sofrem deste distúrbio podem adormecer involuntariamente fora delas e, sobretudo, fora do quarto e/ou de casa. O quarto de dormir desperta ansiedade e pensamentos ruminativos acerca do sono e o distúrbio resulta de um condicionamento errado que se autoperpetua e condiciona a insónia. 3. Insónia paradoxal O paciente apresenta, nesta situação, os sintomas de quem sofre de insónias mas os exames não confirmam a falta de descanso nem a curta duração do sono. 4. Insónia idiopática Quando não há uma causa evidente, mas o problema é detetado e confirmado por exames complementares de diagnóstico, estamos, habitualmente, na presença de uma insónia idiopática. 5. Insónia derivada de uma higiene do sono inadequada É causada por um horário de sono inadequado e/ou irregular, eventualmente com períodos de sono diurno e queixas de insónia ou com períodos de permanência na cama muito prolongados. É ainda marcada pelo uso impróprio de substâncias estimulantes ou que perturbam o sono, principalmente, perto da hora de deitar, como é o caso da cafeína, da nicotina e/ou do álcool. As atividades físicas ou intelectuais intensas antes de ir dormir também as causam.