Acha que cuida suficientemente do seu coração? Pense nisso! A sua saúde depende da dele. Tudo conta, a sua alimentação, os hábitos ou a forma física. Siga as nossas dicas, validadas pelo médico cardiologista cardiologista, para o manter saudável e permanentemente funcional. O coração é uma espécie de central encarregue de distribuir o sangue pelo corpo todo. Este órgão contrai-se cerca de 100.000 vezes por dia.

Por um lado, envia para cada canto do organismo o sangue que se oxigenou depois de passar pelos pulmões e, por outro, recolhe o sangue que já foi utilizado e envia-o para os pulmões, para se recarregar de oxigénio. Se, em algum momento, este duplo circuito sanguíneo for interrompido, a consequência pode ser fatal, porque todos os órgãos do seu corpo precisam desse sangue oxigenado para funcionar.

O trabalho do coração completa-se com um complexo emaranhado de veias e artérias que devem estar em plena forma. Contudo, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países desenvolvidos. Em Portugal também! A melhor forma de as combater é através da prevenção. Há, por isso, que exercitar o coração e manter o colesterol, a obesidade e a hipertensão sob controlo e evitar hábitos prejudiciais.

No topo da lista dos mais nocivos, surgem, como seguramente já saberá, o tabagismo e a ingestão excessiva de álcool, mas são são os únicos a afetar a saúde do seu coração, que merece o melhor. E, para consegui-lo, nada como começar a seguir, desde já, as dicas que partilhamos consigo de seguida. Em todo o mundo, são muitos os cardiologistas e os especialistas que as receitam diariamente aos pacientes que os consultam.

1. Vigie o seu colesterol

O colesterol e os triglicéridos são gorduras necessárias ao nosso organismo mas, em excesso, podem danificar o sistema cardiovascular. Apesar do colesterol se medir em conjunto, é composto por diferentes tipos, dos quais se destacam apenas dois, o colesterol HDL (considerado o bom colesterol) e o LDL (o mau). "O HDL tem efeitos protetores sobre as artérias", esclarece o cardiologista Carlos Aguiar.

"Deve ser superior a 40 mg/dl no sangue nos homens e a 50 mg/dl nas mulheres, mas o colesterol total não deve ultrapassar os 200 mg/dl. O mesmo acontece com os triglicéridos. Os seus níveis devem ser inferiores a 150 mg/dl no sangue", explica o médico. Para manter as gorduras sob controlo tem de medir os seus níveis regularmente. Desta forma, pode detetar atempadamente qualquer alteração que, se não for tratada, pode afetar gravemente a sua saúde cardiovascular. Porque é que estes níveis sobem mais do que devem?

Normalmente, por causa de maus hábitos alimentares e falta de exercício físico, dois dos principais erros que os portugueses cometem. Assim, percebe-se a importância do desporto e da dieta mediterrânica, que as novas gerações têm vindo a menosprezar, na manutenção de níveis normais. Também se alteram por questões genéticas e, para equilibrá-los, utilizam-se as mesmas medidas.

2. Coma (mais) verduras, frutas e leguminosas

A alimentação afeta, sobretudo, os níveis de colesterol, um dos principais causadores das doenças cardiovasculares. Portanto, comer não tem apenas de lhe fornecer os nutrientes necessários para manter o seu corpo saudável mas, também, para manter o colesterol controlado.

Isto não quer dizer que não possa comer de tudo mas que deve evitar as gorduras de origem animal e as hidrogenadas. A alimentação ideal deve incluir frutas, verduras, cereais, leguminosas, peixe e azeite, o que corresponde à dieta mediterrânica. É a mais recomendável, não só para pessoas com problemas de coração mas para toda a gente.

3. Abuse do peixe e do azeite

Entre todos os alimentos que compõem a dieta mediterrânica, dê especial importância a estes dois. A ingestão regular de peixe faz com que o nosso equilíbrio de colesterol seja o ideal. O consumo de azeite também favorece um bom colesterol. Há alimentos que deve evitar sempre, os industrializados, a pastelaria industrial, as batatas fritas e os aperitivos de pacote. Contêm muita gordura hidrogenada e, para além disso, viciam.

4. Controle a sua tensão arterial

A hipertensão arterial é o excesso de pressão que o fluxo sanguíneo exerce sobre o sistema cardiovascular, que produz a deterioração acelerada das artérias, provocando danos nos órgãos. Os problemas que pode causar são inúmeros e podem afetar o cérebro, os olhos, o coração, os rins ou as artérias periféricas. Não tem sintomas que a alertem, pelo que tem de fazer um controlo regular da sua pressão arterial.

Os valores da pressão arterial são representados por duas medidas (por exemplo, 120/80 mm/Hg). O primeiro valor corresponde à pressão arterial sistólica, quando o coração se contrai para bombear o sangue e este atinge o seu nível de pressão mais elevado, a máxima. O segundo valor diz respeito à pressão arterial diastólica, quando o coração relaxa para se encher de sangue e a pressão arterial atinge o seu valor mais baixo, a mínima.

Se estes valores estiverem acima dos considerados saudáveis, deve adotar um estilo de vida adequado e seguir as indicações do médico quanto a hábitos e medicamentos. E quais são os valores de referência? De acordo com Carlos Martins, "fala-se de hipertensão arterial quando uma pessoa apresenta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, um dos valores [máxima ou mínima] ou ambos acima de 140/90".

"A pressão arterial normal corresponde a um valor inferior ou igual a 120/80", esclarece ainda o médico cardiologista. "Entre 120/80 e 140/90, diz-se que a pessoa se encontra num estadio de pré-hipertensão, pois apresenta um risco maior de vir a ter hipertensão arterial", refere ainda este especialista.