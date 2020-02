Os utensílios em contacto com os alimentos devem ser fabricados com materiais adequados e mantidos em bom estado de conservação para evitar qualquer risco de contaminação, diz a lei. É por isso que se aconselha a utilização de utensílios de plástico ou silicone. Mas, mesmo que sejam de madeira, o mais importante é que estejam bem limpos e mantidos.

As tábuas de corte estão entre os utensílios de cozinha mais usados. As de madeira são mais porosas e, por isso, podem mais facilmente absorver parte da humidade e dos microrganismos, que, nas de plástico, ficam à superfície.

Mas o que conta mesmo é a limpeza cuidadosa depois de cada utilização, com água muito quente e detergente. Se preferir lavá-las à máquina, faça uma pré-lavagem à mão. Deixe-as secar bem antes de guardar e deite-as fora se estiverem danificadas.

E as colheres de pau? Tal como as tábuas de corte, existem colheres de diferentes materiais. Desde que se encontrem em perfeito estado de conservação, não existe nenhuma proibição de utilização. É habitual aconselhar-se a utilização das de plástico ou de silicone porque são mais fáceis de lavar e de desinfetar. Para a limpeza, use o mesmo processo das tábuas de corte.