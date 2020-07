Será que as pessoas diabéticas podem fazer dieta? Sim, não só podem como devem, mas seguindo regras! "80% dos diabéticos tem excesso de peso", refere José Camolas, nutricionista no Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas e professor auxiliar convidado do Laboratório de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Instituto Universitário Egas Moniz, em Lisboa, num artigo publicado no Diabetes 365º.

Manter um peso saudável é uma das formas de evitar o agravamento da doença, assim como "um bom controlo da glicemia, do colesterol, da pressão arterial", afirma o especialista. No entanto, como refere o projeto multiplataforma de literacia de saúde que pretende auxiliar os portugueses a lidar melhor com esta patologia, é necessário fazê-lo da forma mais correta. "É preciso perder massa gorda e manter ou ganhar massa magra, o músculo", esclarece ainda o nutricionista, que desaconselha o recurso a diuréticos.

Na realidade, esses produtos tendem a acelerar a diminuição de peso, mas os quilos que se perdem estão longe de representar uma melhoria da saúde dos diabéticos. "Não significa que se esteja a perder massa gorda e a melhorar o estado metabólico", sublinha José Camolas. O nutricionista aponta mesmo um exemplo. "No caso de uma pessoa mais velha, com diabetes e já com algum compromisso da função renal, os rins vão ser prejudicados pelo diurético", adverte. "Ao não se perder peso da forma certa, pode-se comprometer mais a diabetes", adverte ainda o especialista. A toma de um antidiabético oral também deve ser equacionada.

Estes fármacos melhoram a sensibilidade à insulina. "Neste caso, pode ser suficiente fazer a distribuição relativamente homogénea do consumo de hidratos de carbono ao longo do dia, para que haja uma conciliação entre a capacidade de se ainda produzir a própria insulina e o efeito do medicamento, de modo a evitar hipoglicemias ou hiperglicemias", sublinha José Camolas. Caso o doente já esteja num estádio em que tenha necessidade de recorrer à toma de insulina, isso também deve ser considerado.