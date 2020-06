Já é possível reverter a diabetes através de uma intervenção cirúrgica. O recurso a uma cirurgia metabólica pode permitir a uma grande parte dos diabéticos que sofrem do tipo 2 desta doença manter a glicemia em jejum dentro dos níveis normais sem medicação. Mas nem todos os doentes podem ser submetidos a esta intervenção, alerta um artigo do Diabetes 365º, o projeto de literacia multiplataforma que pretende auxiliar os portugueses a viver melhor com esta patologia.

"A diabetes não é curável, mas a do tipo 2 pode ser revertida através de uma cirurgia metabólica. Podemos controlá-la ao ponto de entrar em remissão", assegurou, em declarações à revista Saber Viver, uma das parceiras do projeto, tal como também sucede com o Modern Life, o médico cirurgião Rui Ribeiro, coordenador do Centro Multidisciplinar da Doença Metabólica da Clínica de Santo António, uma das unidades médicas do grupo empresarial Lusíadas Saúde.

"O doente operado fica como se estivesse curado", garante o especialista. "A cirurgia é quatro ou cinco vezes mais eficaz do que qualquer tratamento médico, como a toma de medicamentos, como foi demonstrado nos últimos anos através de vários trabalhos científicos", esclarece ainda Rui Ribeiro. Segundo o médico cirurgião, estas intervenções são, nos dias que correm, "muito seguras". "Possuem o mesmo baixo risco que uma cirurgia para retirar a vesícula ou de uma histerectomia [remoção do útero]", afirma. "As complicações são raras, menos de 2% , sendo as mais graves as fístulas e as hemorragias", acrescenta o especialista.

Apesar dos doentes com diabetes tipo 1 não poderem, salvo raras exceções, ser submetidos a este tipo de cirurgias, tal como também sucede com os pacientes com diabetes tipo 2 que já não produzem insulina, as taxas de êxito, ultrapassam, por norma, os 80%. "A cirurgia é o princípio do tratamento e não o fim", alerta, contudo, Rui Ribeiro. "Estes doentes têm de fazer alterações comportamentais para não ficarem novamente com diabetes", avisa ainda o médico.