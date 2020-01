Não é à toa que é um dos símbolos do Halloween e do Dia das Bruxas. O início da estação fria e a abóbora andam de mãos dadas. Muito saudável e nutritiva, é baixa em calorias e rica em vitaminas e minerais. Ideal para todo o tipo de dietas, este fruto tem muito para dar. Além da cor vibrante e de poder ser um elemento decorativo, possui um sabor inconfundível que passa a servir de base a muitos pratos nesta altura do ano.

Seja em puré, em sopa, assada, cozida ou em doce, a abóbora surge de todas as formas e feitios. Já as suas sementes são uma boa fonte de proteína e fibra, pelo que deve ter sempre à mão para petiscar entre refeições. Se ainda não acrescentou a abóbora à sua dieta, experimente agora. Além de ser um alimento anticancerígeno, este fruto também previne a diabetes, fortalece o sistema imunitário e melhora a visão.

Também ajuda a controlar o peso, já que por cada 100 gramas de abóbora crua está a consumir apenas 27,3 calorias. Para perder peso, também a pode ingerir cozida ou assada com pouca gordura.

Para além disso, esta deixa a pele radiosa devido às suas propriedades antioxidantes, sendo recomendada para combater o envelhecimento precoce. A abóbora é ainda rica em água, vitamina C, potássio, magnésio e folatos, além de betacarotenos, que ajudam a proteger a pele dos perigos do sol.