O açúcar mascavado possui 377 calorias por 100 gramas, sendo ligeiramente menos calórico do que o açúcar branco, com 391 calorias para o mesmo peso. Além disso, o primeiro contém minerais que o açúcar branco perde no processo de refinação, como cálcio, magnésio, fósforo e potássio.

Mas estas características não tornam o valor nutricional do açúcar mascavado substancialmente maior que o do branco. Porquê? Por uma questão de quantidade. Apesar de ser um pouco menos calórico, a ingestão do açúcar mascavado em grandes quantidades pode ser tão prejudicial para a saúde quanto a ingestão de açúcar branco.

Em média, a recomendação diária de calorias de açúcar para adultos é de 100 calorias para as mulheres e 150 para os homens. Estes valores correspondem respetivamente a cinco e sete colheres de chá de açúcar distribuídos por todos os alimentos ingeridos diariamente que contenham açúcar na sua composição (naturalmente presente ou adicionado).

As explicações da nutricionista Ana Rita Lopes, responsável pela Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.