Verifica-se, no entanto, que o aumento de peso se deve, principalmente, a um maior sedentarismo nesta fase da vida, com menos atividade ao longo do dia e ausência de exercício físico, o que leva também a uma perda de massa muscular e consequentemente a uma diminuição da capacidade física. A perda de massa muscular contribui ainda para a diminuição do metabolismo basal, uma vez que é parte importante do dispêndio energético em repouso.

Combinado com o sedentarismo, estão também hábitos alimentares menos saudáveis, com alimentos densamente calóricos, o stress, a privação do sono e as questões psicológicas.

Outra das consequências das alterações hormonais é a redução da densidade mineral óssea, levando ao aumento de risco de fratura e diminuição da tolerância ao exercício. Assim, é importante o reforço do consumo de alimentos ricos em Cálcio, destacando-se os lacticínios magros. A vitamina D, seja pela exposição solar, via alimentar ou por suplementos, é também importante.

Os produtos à base de soja, por serem ricos em fitoestrogénios, são apontados como alimentos importantes para redução dos sintomas da menopausa, principalmente os suores. No entanto, os estudos mais recentes apontam para resultados contraditórios e pouco claros.

Assim, e com vista a diminuição do aumento de peso na menopausa, é aconselhado a criação e manutenção de hábitos alimentares e de estilos de vida saudáveis com o aumento da atividade física e com a escolha de alimentos mais saudáveis, com menor densidade energética, nomeadamente com a redução do consumo de açúcares, gordura saturada e álcool acompanhada com um aumento no consumo de hortofrutícolas e proteína de alto valor biológico.

Um artigo do nutricionista Luís Cristino, da Clínica Central da Areosa, parceira do Fitness Hut - Grupo ViVaGym.