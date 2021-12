Comece o ano com o “pé direito” e cheio de energia e recupere dos excessos das festividades. Descubra 7 dicas para um plano detox fácil de seguir e com resultados e ainda as receitas certas.

Um plano detox são uma série de hábitos alimentares que buscam limpar e purificar o corpo das diferentes toxinas que este absorve todos os dias, seja através da ingestão de alimentos altamente processados ou pela contaminação externa que o nosso corpo está a ser submetido constantemente. Alguns sinais como olheiras, rosto cansado, pernas e barriga inchadas, são um pedido de socorro emitido pelo nosso corpo, reforçando que é importante recarregar as energias. O detox tem como principal objetivo potenciar a desintoxicação do organismo de toxinas. Para que surta efeitos não é suficiente consumir apenas alimentos saudáveis, como fruta e legumes, mas também proteína e ácidos gordos essenciais, tornando a nossa alimentação equilibrada. A ISWARI criou um plano detox de 10 dias que inclui produtos ISWARI, um plano alimentar e um Guia de Receitas. O preço original é de 101,68 euros, mas poderá usufruir de 25% de desconto até 14 de janeiro. Mas afinal, por onde começar quando temos o objetivo de cumprir um plano detox? Mentalize-se. Mudar os nossos hábitos alimentares requer motivação e disciplina. Para ajudar, partilhamos 7 passos que pode seguir para reeducar o seu organismo: 1. Corte o açúcar e adoçantes artificiais Ao reduzirmos ou limitarmos os sabores muito doces, o nosso paladar vai redefinir e diminuir a sua perceção de doçura. Elimine bebidas açucaradas e doces optando, por exemplo, em frutas. 2. Elimine o álcool Apesar de um copo de vinho ser saudável, no que toca à limpeza do organismo devemos evitar o seu consumo. As bebidas alcoólicas fornecem várias calorias vazias, isto é, sem nutrientes. 3. Evite passar fome, opte por refeições completas É frequente que depois dos excessos (e numa tentativa de correção) se adote uma dieta restrita e desequilibrada. É necessário seguir uma dieta ricas em nutrientes de forma a permitir o normal funcionamento do organismo. 4. Opte por alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios Os alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios ajudam a impedir a inflamação e reduzir os danos causados pelos excessos alimentares. 5. Aposte em água e alimentos ricos em potássio e com baixo teor de sódio Porque é que esta combinação é essencial? A água ajuda a expulsar as toxinas e o potássio ajuda a contrabalançar o sódio. Restaura o normal equilíbrio de fluidos e ajuda a diminuir a sensação de inchaço. 6. Aumente o consumo de alimentos naturalmente ricos em fibras Os alimentos com alto teor em fibras para além de melhorar a obstipação, regulando o trânsito intestinal conferem bastante saciedade e são capazes de modular a macrobiota intestinal (flora intestinal). 7. Seja ativo Aposte em modalidades que goste, como correr, dançar ou caminhar. É Importante dedicar algum do seu tempo diário a atividades físicas.