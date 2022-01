Se pretende emagrecer ou manter o peso, saiba que, para além de uma alimentação saudável e equilibrada e do exercício físico que deve regularmente fazer, existem algumas pequenos gestos que, parecendo que não numa primeira abordagem, podem fazer toda a diferença, com o passar do tempo. Aceite as nossas sugestões e perca calorias sem dar por isso. Estas são algumas das recomendações que lhe propomos que siga no dia a dia:

- Não gostando de beber o café sem nada, aromatize-o com uma pitada de canela em vez de açúcar. Se gosta de adoçantes artificiais, consuma-os com muita moderação. No caso dos chás e das infusões, pode aromatizá-las com uma gota de sumo de laranja, de toranja, de lima ou de limão, mas o ideal é ingeri-las o mais natural possível.

- A meio da manhã ou ao lanche, se gosta de petiscar e não resiste a bolachas, controle as doses utilizando um pires para colocar três ou quatro unidades em vez de se servir diretamente do pacote. Se se habituar a fazê-lo, ingerirá seguramente menos. É, todavia, preferível substituí-las por uma peça de fruta ou por um iogurte, idealmente magro ou com pouca gordura.

- Desfrute das suas saladas sem croûtons, pequenos pedaços de pão fritos ou assados. E prefira-as só com vegetais variados. Se pretende emagrecer, evite grandes quantidades de ingredientes como o salmão fumado, a carne assada, os queijos gordos e os molhos, substituindo-os por proteína magra, como frango ou peru cozido, queijo fresco ou tofu. Tempere-as com vinagre de frutos para lhes dar mais sabor, reduzindo a habitual quantidade de azeite.

- Ao optar por uma piza naqueles dias em que baixa as guardas, substitua o bacon, o chourição ou o salame por frango cozido desfiado. As melhores são, no entanto, as pizas vegetarianas, as pizas de legumes e as pizas com ingredientes crus, como é o caso das que levam rúcula, tomate-cereja ou cebola.

- Substitua o prato de refeição por um de sobremesa ou por um mais pequeno do que o que utiliza normalmente. Sirva-se apenas uma vez e não repita. Reduzindo as quantidades no prato, acabará, com o passar do tempo, por se habituar a comer menos.

- Se for almoçar ou jantar fora, ao chegar ao restaurante, peça para retirarem o pão, a manteiga, as azeitonas e o queijo da mesa. Pela mesma lógica, por muita vontade que tenha, recuse também as ofertas de entradas. O pão de alho, os pâtés, o presunto e os salgadinhos são de evitar a todo o custo, tal como os refrigerantes, a cerveja e o vinho durante a refeição. No caso de não resistir a uma sobremesa, peça apenas uma e partilhe-a.