O jejum intermitente tem ganhado popularidade como uma estratégia eficaz para perda de peso e melhoria da saúde metabólica. No entanto, muitas pessoas relatam um efeito colateral preocupante: a queda de cabelo. Será que o jejum intermitente interfere, realmente, com a saúde capilar?

O jejum intermitente intercala períodos de alimentação com períodos de jejum. Para fins de jejum intermitente, considera-se que a partir de 12 horas já se está em jejum. Os protocolos mais comuns variam entre as 12h e as 20h de jejum, dependendo dos objetivos individuais.

Benefícios gerais do jejum intermitente para a saúde

Melhora a sensibilidade à insulina

Reduz a inflamação

Aumenta a longevidade celular

Reduz o risco de doenças metabólicas

Ajuda no controlo do peso

Tipos mais comuns de jejum intermitente

12/12: 12 horas sem comer e 12 horas de alimentação. É fácil de conseguir e pode trazer melhorias na digestão e no metabolismo.

14/10: 14 horas de jejum e uma janela de 10 horas para comer. Aumenta a queima de gordura e já estimula a autofagia.

16/8: 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Melhora a sensibilidade à insulina, favorece a perda de gordura e tem benefícios metabólicos.

18/6: 18 horas de jejum e 6 horas de alimentação. Potencia a queima de gordura e os efeitos da autofagia.

20/4: 20 horas de jejum e 4 horas para comer. Maior oxidação de gordura e aumento da flexibilidade metabólica.

24 horas jejum: apenas uma refeição por dia (OMAD – One Meal a Day), ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e promove uma maior regeneração muscular.

48 horas a 72 horas jejum: jejum prolongado, aumenta a produção da hormona do crescimento e melhora a resistência à insulina. Deve ser feito sob supervisão.

O jejum intermitente pode causar queda de cabelo?

Embora o jejum intermitente ofereça vários benefícios à saúde, se não for feito corretamente, pode afetar a saúde capilar. Estes são alguns fatores nutricionais que influenciam a queda de cabelo durante o jejum:

Deficiência de nutrientes essenciais: Vitaminas como biotina, ferro, zinco e vitaminas do complexo B são essenciais para o crescimento capilar.

Baixa ingestão calórica: A restrição alimentar excessiva pode levar ao eflúvio telógeno (perda temporária de cabelo).

Stress metabólico: Mudanças abruptas no metabolismo podem impactar a fase de crescimento dos fios de cabelo.

Desequilíbrio hormonal: A restrição alimentar pode alterar os níveis hormonais, impactando a saúde do cabelo.

Para evitar a queda de cabelo durante o jejum intermitente, certifique-se que aporta os nutrientes essenciais para manter um cabelo saudável. Deve incluir:

Proteínas de alta qualidade: Peixe, ovos, carnes magras e leguminosas.

Ferro: Carne vermelha, espinafre e lentilhas.

Zinco: Nozes, sementes de abóbora e ostras.

Vitaminas do complexo B: Cereais integrais, laticínios e vegetais verdes.

Ómega-3: Peixes gordos e sementes de chia.

Se verificar uma queda de cabelo anormal aquando da prática do jejum intermitente, tome medidas rápidas para corrigir o problema, procurando um profissional médico especializado. Fazer um teste capilar é fundamental para identificar a causa do problema e agir no sentido de o travar.

Quando consultar um especialista em saúde capilar?

Queda excessiva ao pentear ou lavar o cabelo.

Diminuição do volume capilar.

Falhas visíveis no couro cabeludo.

Comichão ou descamação excessiva.

Tratamentos capilares recomendados para combater a queda de cabelo

Terapia com PRP (Plasma Rico em Plaquetas) – Tratamento de medicina regenerativa que estimula a regeneração capilar, fortalece e melhora a densidade do cabelo.

Mesoterapia Capilar – Aplicação direta de um cocktail de vitaminas, minerais, bloqueadores de DHT e aminoácidos no couro cabeludo, promovendo nutrição intensiva e prevenção da queda de cabelo.

Terapia a Laser de Baixa Intensidade (LLLT) – Tratamento não invasivo que utiliza luz laser de baixa intensidade para ativar os folículos, fortalecer os cabelos e reduzir a queda.

Tricopat – Tratamento capilar transdérmico inovador que combina microneedling superficial, ondas acústicas, iontoforese e fotobioestimulação LED.

Esta tecnologia avançada melhora a absorção de fatores de crescimento e outros ingredientes ativos, estimulando a regeneração e reduzindo a queda de cabelo.

Para quem tem queda de cabelo acentuada e permanente, o transplante capilar pode ser a solução ideal, já que é a única forma de combater a calvície de forma definitiva.

Mitos e verdades sobre o jejum intermitente e a queda de cabelo

O jejum intermitente afeta todas as pessoas da mesma forma?

Mito! O impacto do jejum intermitente varia de pessoa para pessoa, dependendo da saúde geral, dieta e metabolismo.

A queda de cabelo relacionada ao jejum é reversível?

Verdade! Com a correção da dieta e o uso de tratamentos adequados, a queda de cabelo pode ser revertida.

O jejum intermitente pode ser uma estratégia que beneficia a saúde quando feito corretamente. No entanto, a deficiência de nutrientes e o stress metabólico podem, efetivamente, impactar a saúde capilar. Para evitar que isso aconteça, mantenha uma alimentação equilibrada, priorize nutrientes essenciais, mantenha boas rotinas de cuidados capilares e, se necessário, procure ajuda médica especializada.

Um artigo do médico Carlos Portinha, médico diretor clínico do grupo Insparya.