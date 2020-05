Stresse, fadiga, má qualidade de sono, irritabilidade… Estes são apenas alguns dos sintomas que podemos associar à deficiência de magnésio no organismo. Este mineral, que é o sétimo elemento mais abundante na crosta terrestre, tem um papel fundamental em inúmeras funções, intervindo mesmo em cerca de 300, como apuraram vários estudos científicos, como a produção de energia, os processos cardiovasculares e intestinais e a formação óssea e de tecidos.

Apesar da sua importância para a nossa sobrevivência, equilíbrio e existência feliz, várias investigações revelam que aproximadamente 67% da população mundial possui baixos níveis de magnésio no sangue. Há até especialistas que apontam para números mais alarmantes. Segundo alguns deles, entre 95% e 99% da população mundial não tem os níveis de magnésio considerados saudáveis, uma deficiência que preocupa a comunidade médica.

Esta diferença entre as afirmações resulta do fato de os exames de sangue não serem a melhor fonte de estudo para medir o nível de magnésio no corpo. Mas isto são, todavia, apenas detalhes. A verdade é que a maioria das pessoas não possui magnésio suficiente no organismo, o que pode levar às desagradáveis consequências mencionadas anteriormente. Assim, torna-se imprescindível recorrer à alimentação e até à suplementação para repor os níveis deste mineral.

Para contrariar o cansaço e a fadiga que dominam os seus dias, essa é uma das melhores e mais deliciosas formas de o fazer. Descubra, de seguida, meia-dúzia de fontes de magnésio que deve passar a ingerir com mais regularidade e inspire-se pelas sugestões de alimentos aliados da energia. Se a gula é um dos seus pecados, vai, seguramente, gostar de saber que o chocolate preto, um alimento reconfortante e muito apreciado pela maioria das pessoas, é um deles.

1. Espinafres

Tal como a maioria dos vegetais de folhas verdes escuras, os espinafres são ricos em vários nutrientes. Para que tenha uma ideia da quantidade deste mineral que fornecem ao organismo, uma chávena de espinafres cozidos contém, em média, 157 miligramas de magnésio.

2. Quinoa