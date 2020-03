A pandemia trouxe consigo uma preocupação acrescida na procura de determinados produtos. Nas farmácias, procuram-se máscaras e produtos de base alcoólica para desinfeção. Nos supermercados, assistimos ao açambarcamento de prateleiras inteiras de produtos alimentares e de higiene.

Temos a garantia de que os supermercados asseguraram os stocks de produtos. Por isso, na hora de fazer compras, adquira apenas o que necessita, isso determinará que a população terá acesso a todos os produtos, todos os dias, a qualquer hora!

Até ao momento, não existe evidência de que o vírus possa ser transmitido através dos alimentos. Ainda assim, é de salientar que pode ser transmitido por contacto com embalagens. É, por isso, que ir ao supermercado também é uma aventura. Vamos manter a calma e seguir algumas recomendações que aqui deixamos:

- Se estiver doente, com tosse ou febre, não vá às compras; mesmo utilizando luvas e máscara, pode haver sempre risco acrescido de contaminar os outros, caso esteja realmente infetado, portanto o melhor será permanecer isolado em casa.

- Caso tenha de manter o isolamento social, e não for permitido sair à rua, as compras online continuarão a ser uma opção.

- Mantenha uma distância de segurança dos restantes clientes, quer nos corredores quer nas filas para pagamento; neste momento, os supermercados já exigem que vá às compras sozinho e não permitem mais que um determinado número limite de pessoas dentro do seu estabelecimento, por isso terá de ser ágil e direto na aquisição dos produtos para que outros também possam entrar e fazer as suas compras.

- Mantenha medidas de higiene dentro do supermercado, não fale para cima dos alimentos. Sempre que tossir ou espirrar, faça-o para o antebraço.

- Pode usar luvas para agarrar os produtos alimentares, e evite sempre o contacto das mãos com a boca, nariz e olhos.

- Use um saco próprio e coloque os produtos adquiridos dentro do seu saco, e não diretamente no cesto de compras.

- Faça uma lista de compras previamente e cumpra-a, não adquirindo produtos por impulso.

- Não vá às compras com fome, e compre apenas aquilo que realmente necessita.

- Verifique os preços por kg de alimento e as datas de validade, para que não se deixe enganar.

- Não adquira alimentos processados nem pouco saudáveis; se está em casa com os alimentos constantemente acessíveis, vai ser difícil cumprir o “é só este”!

- Adquira alimentos frescos, e não apenas enlatados! O segredo é simplesmente ingerir primeiro os alimentos frescos, guardando os enlatados para uma maior escassez de alimentos em casa.

- Volte ao supermercado apenas quando realmente precisar, e com a lista de compras previamente feita! Avalie se necessita realmente de ir, aplicando esta árvore de decisão:

- Após as compras, e assim que chegar a casa, siga as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde para que não traga o vírus para casa.

- Quando chegar a casa, armazene os produtos congelados em primeiro lugar, e prepare os produtos frescos adquiridos antes de os congelar.

- Sabemos que fazer uma lista de compras é essencial nesta altura. E para que traga o que efetivamente necessita para si e para o seu agregado familiar, partilhamos consigo uma lista de compras com alimentos saudáveis e ricos em nutrientes essenciais. Imprima-a e coloque o número de embalagens que necessita nos quadrados.

Não permita que o tempo de quarentena seja também tempo de escolhas alimentares inadequadas. Opte por uma alimentação saudável para si e para os seus, e adquira apenas aquilo que efetivamente necessita. Não se esqueçam que todos estamos a enfrentar os mesmos desafios perante o desconhecido. Cuidemos uns dos outros, com a devida consciência e respeito pelo próximo.

Um artigo de Carla Correia e Marcelo Dias, nutricionistas das Farmácias Holon.